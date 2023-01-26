桃園蘆竹舊宇鴻焚化廠起火濃煙蔽天 疑又被亂丟垃圾

桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠7年前遭勒令停工，原工廠設施及用地法拍多次流標、閒置至今，疑被亂丟垃圾數度引燃，今天上午焚化爐又再起火，現場濃煙密布，目前消防隊正在灌救中，無人受傷受困，起火原因待調查。

桃園市消防局今天上午10時48分接獲報案，位在蘆竹區南崁路2段488巷400號的原宇鴻科技焚化爐冒濃煙，轄區蘆竹分隊及鄰近分隊共31人、12車到場救火。

消防員到場後，發現疑似是焚化爐內最深處區塊燃燒雜物，目前正布水線撲滅中，但濃煙、臭味仍籠罩周邊鄰里，起火原因仍待調查。