快訊

傳蕭美琴、吳釗燮職位互換 江啟臣：溝通避戰或備戰？

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

男女都適用！塞車尿急別用寶特瓶 他穿1物優雅解決

桃園蘆竹舊宇鴻焚化廠起火濃煙蔽天 疑又被亂丟垃圾

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠7年前遭勒令停工，原工廠設施及用地法拍多次流標、閒置至今，疑被亂丟垃圾數度引燃，今天上午焚化爐又再起火，現場濃煙密布，目前消防隊正在灌救中，無人受傷受困，起火原因待調查。

桃園市消防局今天上午10時48分接獲報案，位在蘆竹區南崁路2段488巷400號的原宇鴻科技焚化爐冒濃煙，轄區蘆竹分隊及鄰近分隊共31人、12車到場救火。

消防員到場後，發現疑似是焚化爐內最深處區塊燃燒雜物，目前正布水線撲滅中，但濃煙、臭味仍籠罩周邊鄰里，起火原因仍待調查。

宇鴻科技2015年因汙染遭勒令停業，當時廢棄物代處理費高達11.2億元，公司2018年廢止後，焚化爐和土地多次遭法拍，雖位在航空城二期徵收區段，但都流標，目前仍是無人管理的廢棄設施，期間也多次因遭棄置廢棄物發生火災。

桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠數度法拍流標，期間數次發生小火警，今天爐內又再度起火，濃煙、臭味衝天。記者楊湛華／翻攝
桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠數度法拍流標，期間數次發生小火警，今天爐內又再度起火，濃煙、臭味衝天。記者楊湛華／翻攝
桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠數度法拍流標，期間數次發生小火警，今天爐內又再度起火，濃煙、臭味衝天。記者楊湛華／翻攝
桃園市蘆竹區原宇鴻焚化廠數度法拍流標，期間數次發生小火警，今天爐內又再度起火，濃煙、臭味衝天。記者楊湛華／翻攝

焚化爐 桃園 法拍

延伸閱讀

內閣改組鄭文燦任副院長？張善政祝福 盼持續關心桃園

春節桃園23熱門景點攬客破120萬 這些地方連4天擠到爆

影／桃園通緝男家門前抽菸撞見警 社區大玩躲貓貓被逮

宿疾發作老翁突倒地 桃園警即時連絡員救援

相關新聞

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

年初五開工日，高雄傳憾事！位於鳳山區華興街透天民宅，今天上午9時7分許傳出火警，濃煙竄燒，消防局出動搶救，獨居89歲李姓...

國道3號草屯南下路段火燒車 中午時速低於40公里

國道3號南向220公里今上午10點多發生一輛小客車不明原因起火燃燒，車主及時逃生，幸好無傷亡，今天大年初五，國道警方預估...

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

新北市李姓男子今天上午開車載著兩友，沿著五股區新五路二段逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致兩車4人一度受困車內...

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

高雄市鳳山區華興街一棟透天民宅，今天上午9時7分許，突然傳出火警，濃煙向上竄燒，消防局出動25車62人前往搶救，消防員邊...

新北五股兩車撞爛車頭 釀2輕傷2命危

今天上午7時許，新北市五股區新五路二段135之1號前，發生兩輛汽車碰撞意外，造成現場2車4人一度受困車內。

24歲男路口囂張抽K菸 見警出現急搭小黃落跑

陳姓男子春節期間在台北市中山區路邊抽K菸，一見員警出現就將K菸丟棄，並攔計程車離去，員警察覺異狀，尾隨攔查，果然又在陳男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。