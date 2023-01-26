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高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

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高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

年初五開工日，高雄傳憾事！位於鳳山區華興街透天民宅，今天上午9時7分許傳出火警，濃煙竄燒，消防局出動搶救，獨居89歲李姓屋主因從事木工，在家堆放不少木材加工品，消防員進屋救人，發現李倒臥在1、2樓樓梯間已身亡，讓趕來家屬聞訊淚崩。

警消指出，位於鳳山區華興透天民宅，今天上午9時7分許突然發生火警，消防局獲報出動26車62人前往搶救，由於今天是大年初五開工日，不少做生意的民眾營業接財神，見濃煙大火向上竄燒的畫面，膽顫心驚。

由於獨居的89歲李姓屋主早年是木工出身，在家堆放不少木材加工品，易燃的木材讓火勢一發不可收拾，消防員邊射水線救火，邊冒險進屋查看，驚見李翁來不及逃生，人倒臥在屋內1、2樓樓梯間，身體部分被火煙燒焦，已葬身火窟。

李翁的兒女聞訊趕到現場，見父親不幸身亡，遺體被抬出時，忍不住當場淚崩。消防員持續在火場射水滅火，火勢約50分鐘後撲滅。

警消調查，火警現場為3樓加蓋鐵皮透天民宅，由於李翁平時獨居，將屋內當成居家小型木材加工使用，現場堆放大量木材及木屑等廢棄雜物，且鐵門鐵窗深鎖影響逃生，加上李翁年事已高，行動緩慢，來不及逃生，發生憾事，詳細起火原因由消防局火調科人員深入調查。

高雄鳳山區華興街透天民宅濃煙大火向上竄燒，高齡89歲李姓屋主不幸葬身火窟。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」
高雄鳳山區華興街透天民宅濃煙大火向上竄燒，高齡89歲李姓屋主不幸葬身火窟。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」
大年初五開工日，不少做生意的民眾營業接財神，見發生火警的高雄鳳山區華興街透天民宅濃煙大火向上竄燒的畫面，不免膽顫心驚。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」
大年初五開工日，不少做生意的民眾營業接財神，見發生火警的高雄鳳山區華興街透天民宅濃煙大火向上竄燒的畫面，不免膽顫心驚。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」
高雄鳳山華興街透天民宅今大年初五上午9時7分許，傳出火警，火煙向上竄燒，消防員冒險進屋，發現屋主李姓老翁已不幸身亡。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山華興街透天民宅今大年初五上午9時7分許，傳出火警，火煙向上竄燒，消防員冒險進屋，發現屋主李姓老翁已不幸身亡。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山華興街透天民宅今大年初五上午9時7分許，傳出火警，火煙向上竄燒，屋主李姓老翁不幸葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山華興街透天民宅今大年初五上午9時7分許，傳出火警，火煙向上竄燒，屋主李姓老翁不幸葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山華興街透天民宅今上午9時7分許，傳出火警，火煙竄燒，屋主李姓老翁葬身火窟，消防員在火場射水救火。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山華興街透天民宅今上午9時7分許，傳出火警，火煙竄燒，屋主李姓老翁葬身火窟，消防員在火場射水救火。記者石秀華／翻攝

獨居 消防員

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