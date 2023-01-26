高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

年初五開工日，高雄傳憾事！位於鳳山區華興街透天民宅，今天上午9時7分許傳出火警，濃煙竄燒，消防局出動搶救，獨居89歲李姓屋主因從事木工，在家堆放不少木材加工品，消防員進屋救人，發現李倒臥在1、2樓樓梯間已身亡，讓趕來家屬聞訊淚崩。

警消指出，位於鳳山區華興透天民宅，今天上午9時7分許突然發生火警，消防局獲報出動26車62人前往搶救，由於今天是大年初五開工日，不少做生意的民眾營業接財神，見濃煙大火向上竄燒的畫面，膽顫心驚。

由於獨居的89歲李姓屋主早年是木工出身，在家堆放不少木材加工品，易燃的木材讓火勢一發不可收拾，消防員邊射水線救火，邊冒險進屋查看，驚見李翁來不及逃生，人倒臥在屋內1、2樓樓梯間，身體部分被火煙燒焦，已葬身火窟。

李翁的兒女聞訊趕到現場，見父親不幸身亡，遺體被抬出時，忍不住當場淚崩。消防員持續在火場射水滅火，火勢約50分鐘後撲滅。