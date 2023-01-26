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通霄海岸釣客不慎摔傷 海巡發現協助送醫
一名釣客今天上午9點左右不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院將傷者送醫。
海巡署中部分署第三岸巡隊指出，上午9點10分通霄安檢所人員執行港區巡查勤務，發現1名釣客倒臥堤岸，趕往查看救援，得知這名釣客當時欲前往灘岸釣魚，但風勢強勁且地面濕滑，不慎失足滑倒。
安檢所人員立即聯繫通霄光田醫院派員到場協助，醫護人員初步檢視釣客意識清醒，骨盆及腰椎因摔傷無法起身，以長背板將他固定抬至岸際，隨後送醫院救護。
第三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際或港區發現有危難、救生或救難等事件，請立即撥打118免費服務專線，或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。
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