快訊

傳蕭美琴、吳釗燮職位互換 江啟臣：溝通避戰或備戰？

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

男女都適用！塞車尿急別用寶特瓶 他穿1物優雅解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通霄海岸釣客不慎摔傷 海巡發現協助送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名釣客今天上午9點左右不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院將傷者送醫。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，上午9點10分通霄安檢所人員執行港區巡查勤務，發現1名釣客倒臥堤岸，趕往查看救援，得知這名釣客當時欲前往灘岸釣魚，但風勢強勁且地面濕滑，不慎失足滑倒。

安檢所人員立即聯繫通霄光田醫院派員到場協助，醫護人員初步檢視釣客意識清醒，骨盆及腰椎因摔傷無法起身，以長背板將他固定抬至岸際，隨後送醫院救護。

第三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際或港區發現有危難、救生或救難等事件，請立即撥打118免費服務專線，或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。

一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供
一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供
一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供
一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供
一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供
一名釣客上午9點多不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院協助將傷者送醫。圖／第三岸巡隊提供

海巡署 安檢 醫護人員

延伸閱讀

影／苗栗通霄外海膠筏翻覆 空勤直升機吊掛2漁民獲救

蘭嶼返鄉交通船疑超載沒位子？海巡：行李物品過多

通霄鐵路平交道旁出現海盜船溜滑梯 春假後開放體驗

海巡署斥資千萬重建 磺港安檢所新建廳舍落成啟用

相關新聞

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

新北市李姓男子今天上午開車載著兩友，沿著五股區新五路二段逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致兩車4人一度受困車內...

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

高雄市鳳山區華興街一棟透天民宅，今天上午9時7分許，突然傳出火警，濃煙向上竄燒，消防局出動25車62人前往搶救，消防員邊...

新北五股兩車撞爛車頭 釀2輕傷2命危

今天上午7時許，新北市五股區新五路二段135之1號前，發生兩輛汽車碰撞意外，造成現場2車4人一度受困車內。

通霄海岸釣客不慎摔傷 海巡發現協助送醫

一名釣客今天上午9點左右不慎失足在苗栗縣通霄漁港堤岸斜坡摔傷，海巡人員發現後，立即通報醫院將傷者送醫。

國道3號草屯南下路段火燒車 中午時速低於40公里

國道3號南向220公里今上午10點多發生一輛小客車不明原因起火燃燒，車主及時逃生，幸好無傷亡，今天大年初五，國道警方預估...

彩券店拾獲皮夾送派出所 萬華女警花幫忙先顧店

過年期間許多民眾習慣購買彩券試手氣，日前台北市萬華區一家彩券行突有女警駐店，原來店員拾獲顧客皮夾，必須到派出所親身報案清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。