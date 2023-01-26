國道3號草屯南下路段火燒車 中午時速低於40公里

國道3號南向220公里今上午10點多發生一輛小客車不明原因起火燃燒，車主及時逃生，幸好無傷亡，今天大年初五，國道警方預估下午會出現明顯返鄉車潮，建議民眾提早規劃路程。國道三號中部路段今天接近中午在中投到霧峰系統以及草屯到南投交流道也有明顯車潮，大都是旅遊車潮。

國道3號南向220公里草屯至中興路段，上午10時20分許發生一起小客車火燒車案，國道七隊接獲報案後，立即由勤指中心指派巡邏車前往警戒，並通報南投縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理，事故幸未造成回堵情形，車流保持正常，但起火原因不明，後續交由南投縣消防局鑑識調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，今天是大年初五，國道3號將面臨北返車潮，但上午10時20分，在南向220公里草屯往中興路段，40歲周男駕駛一輛小客車，驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，所幸無人受傷且未波及其他車輛。

但由於現場火勢猛烈，國道七隊員警考量行車安全，雖暫時封閉外側車道及外側路肩，但所幸這起事故並未造成回堵情形車流正常，10時49分事故車輛火勢被撲滅後，11時07分便排除現場狀況恢復通車，火燒車原因後續交由南投縣消防局鑑識調查。

國道七隊再度籲請用路人上路前應檢查車輛狀況，若發現車況異常應及時送修處理，若行進中發覺車內有異味或有煙冒出，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援。

若車輛無法滑離車道時，除應立即顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌，車上乘員應盡速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。