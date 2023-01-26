彩券店拾獲皮夾送派出所 萬華女警花幫忙先顧店
過年期間許多民眾習慣購買彩券試手氣，日前台北市萬華區一家彩券行突有女警駐店，原來店員拾獲顧客皮夾，必須到派出所親身報案清點，女警充當「五分鐘店員」，再循線通知失主到派出所領取遺失皮夾。
台北市萬華警分局東園街派出所，日前晚間19時許，一名熱心彩券店員報案拾獲一只皮夾送到派出所。
值班員警了解後，位於東園街與長泰街口公益彩券店，顧客趁過年期間購買彩券試試手氣，離開時卻將皮夾遺留桌上。
由於過年期間，購買彩券顧客絡繹不絕，但按照規定，報案店員必須在派出所內當場清點皮夾內相關財物後才能離去，因此協調所內女警先到公益彩券店充當「五分鐘店員」，再通知失主到派出所領取遺失皮夾。
許姓女失主十分感謝店員拾金不昧，更大讚警方用心。警方也提醒民眾外出時應妥善保管自身貴重物品，若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢。
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