初五迎財不迎騙 台中半年求職詐騙68件損449萬

今天是大年初五，不少行業已開工迎接財神，不過台中市刑大趁機提醒市民，去年下半年，受理求職詐騙案件達68件，財損449萬元，新年要求職，切勿搜索網路來路不明的徵才廣告，要求提供帳戶密碼、身分證等個資或提領現金，都要警覺。

台中市刑大經濟組統計，去年下半年，假借求職、假冒銀行貸款詐騙案件有68件，財損金額達449萬餘元，因今天是初五開工、開市日子，不少民眾會開始在網路找工作，但其實網路也變成詐騙集團利用的工具。

市刑大指出，詐騙集團在網路張貼的徵才廣告，都會強調「時間彈性，輕鬆賺錢，免工作經驗」，吸引民眾聯絡，再謊稱公司因業務需要，要求民眾提供帳戶協助公司調度資金，將來源不明的金額提領出來交付給公司助理，民眾為了取得公司信任，完成公司要求後，公司卻人間蒸發，才知道自己已淪為詐騙集團的車手兼人頭帳戶。

市刑大舉例，近日查獲一名提領贓款的車手，就是從自己的帳戶內，領出歹徒詐騙其他民眾匯入的款項，不只自己的帳戶變成詐團的人頭戶，提供帳戶者，還被歹徒利用車手，提領贓款，不只帳戶成了警示帳戶，也會被視為詐欺共犯，得不償失。

市刑大提醒，「個人帳戶就跟生命一樣重要」，有求職需求的民眾應洽詢合法求職管道，切勿任意在網路社群上尋找來歷不明的求職訊息，應徵時也應主動查詢公司狀況，避免上傳重要個資給他人使用，如帳戶有不明來源金額入帳，應立即報警自保，切勿聽信詐騙集團指示協助提領現金交給對方，若發現可疑可撥打165反詐騙專線或110電話查證。