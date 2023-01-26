分秒必爭！中市試辦救護優先 水湳救護車96%一路綠燈

台中市政府去年在水湳經貿園區、向上路五段試辦消防救護車輛優先號誌，交通局指出，水湳消防分隊救護車每出勤趟次平均減少57秒，通過綠燈機率升至96%，另向上路五段省13秒至22秒，改善幅度達24至55％。

交通局長葉昭甫說，交通局去年與交通部運研所、中華電信合推「緊急車輛優先通行號誌計畫」，應用5G車聯網技術，即時控制號誌燈號效率，盡可能讓消防救護車一路綠燈通過路口，分秒必爭。

交通局指出，水湳經貿園區及向上路五段2處試辦，救護車輛從水湳消防分隊出發至中平路會經過3處路口，系統啟用前車輛抵達路口遇綠燈的機率為33％，系統啟用後機率上升至96％。