影／彰29歲警員下班疑遭毒駕撞死 王惠美今南下捻香慰問

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聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣吳姓男子大年初二（1月23日）涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫。彰化縣長王惠美今早南下高雄，前往高雄第二殯儀館橋頭分館慰問家屬、致贈慰問金，向因公殉職的高員拈香致意，除了遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責。

高偉倫在大年初二結束勤務下班返家途中，遭到小客車高速追撞傷重不治，這起不幸事件家屬悲痛不已，25日完成現場招魂儀節。吳男翻車受傷住院治療到昨出院，警詢時否認吸毒後開車，彰化地檢署昨晚聲押獲准。

王惠美今天由彰化縣警察局副局長陳銘欽、彰化分局副分局長李四川等人陪同南下慰問家屬，她指示彰化縣警察局全力協助家屬辦理後事、爭取高員最高撫卹，另由彰化分局同仁發起自發性的奠儀，將轉交家屬，對於肇事者將從嚴追究責任，絕不寬貸。

高偉倫生前熱心服務，彰化縣警局25日也製作小專輯悼念，「在事故現場還遺留偉倫的臂章，我們知道偉倫盡忠職守的精神，從不忘記從警初衷。偉倫的犧牲殞落，我們痛失警界手足，家屬也被迫痛失這樣的至親摯愛」。

彰化縣吳姓男子大年初二開車撞死路口停等紅燈的警員高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄，前往高雄第二殯儀館橋頭分館慰問家屬。圖／彰化縣府提供
彰化縣吳姓男子大年初二開車撞死路口停等紅燈的警員高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄，前往高雄第二殯儀館橋頭分館慰問家屬。圖／彰化縣府提供
彰化縣吳姓男子大年初二（1月23日）涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣警局同仁製作影片哀悼。圖／翻攝臉書
彰化縣吳姓男子大年初二（1月23日）涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣警局同仁製作影片哀悼。圖／翻攝臉書
彰化縣吳姓男子大年初二涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄捻香致意。圖／彰化縣府提供
彰化縣吳姓男子大年初二涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄捻香致意。圖／彰化縣府提供
彰化縣吳姓男子大年初二涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄慰問家屬。圖／彰化縣府提供
彰化縣吳姓男子大年初二涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，彰化縣長王惠美今早南下高雄慰問家屬。圖／彰化縣府提供

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