初五開工疑鞭炮惹禍火燒厝 台中大里2人受困獲救
今天是春節大年初五開工，台中市大里區爽文路一棟透天厝民宅在今天上午傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。屋主表示，可能是他掃起開工燃放鞭炮的碎屑，裡頭有還未燃燒完全的鞭炮所致。消防局呼籲，今天是開工大吉，民眾使用鞭炮、處理鞭炮碎屑要注意安全。
台中市消防局今天上午7時14分獲報，大里區爽文路一棟透天厝民宅二樓傳出火警，冒出陣陣濃煙，立即出動消防車13輛、人員32名，由大隊長詹仁傑擔任現場指揮官。
消防隊到場發現，整棟透天厝起火燃燒，初判起火處在一樓後方儲藏室，現場救出受困於三樓的17歲男子及24歲女子，二人意識清楚，預防性送醫，火勢在上午7時31分控制，起火原因調查中。
屋主隨後返回住家並表示，他今天開工點鞭炮，隨後掃起鞭炮碎屑放置在1樓後側的儲藏室，可能是裡頭還有未燃燒完全的鞭炮引發火勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言