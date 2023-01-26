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初五開工疑鞭炮惹禍火燒厝 台中大里2人受困獲救

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

今天是春節大年初五開工，台中市大里區爽文路一棟透天厝民宅在今天上午傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。屋主表示，可能是他掃起開工燃放鞭炮的碎屑，裡頭有還未燃燒完全的鞭炮所致。消防局呼籲，今天是開工大吉，民眾使用鞭炮、處理鞭炮碎屑要注意安全。

台中市消防局今天上午7時14分獲報，大里區爽文路一棟透天厝民宅二樓傳出火警，冒出陣陣濃煙，立即出動消防車13輛、人員32名，由大隊長詹仁傑擔任現場指揮官。

消防隊到場發現，整棟透天厝起火燃燒，初判起火處在一樓後方儲藏室，現場救出受困於三樓的17歲男子及24歲女子，二人意識清楚，預防性送醫，火勢在上午7時31分控制，起火原因調查中。

屋主隨後返回住家並表示，他今天開工點鞭炮，隨後掃起鞭炮碎屑放置在1樓後側的儲藏室，可能是裡頭還有未燃燒完全的鞭炮引發火勢。

台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供
台中市大里區爽文路透天厝民宅今傳火警，造成2人受困，所幸被消防隊救出送醫。圖／台中市消防局提供

透天厝 春節 台中市

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