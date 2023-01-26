過年父報警「很想女兒」 人找到了有洋蔥

台中市警員陳宏霖是尋人高手，年節期間留意失蹤人口，發現雲林縣陳姓男子，通報20多歲女兒失蹤，理由欄寫「很想女兒」。他透過陳女使用車輛，查出陳女都在台中活動，順利聯絡上人，才知陳男近來失智，記憶停在陳女讀國小，非首度通報陳女失蹤，也讓警員聽了鼻酸。

第四警分局春社所警員陳宏霖，在農曆新年連假期間，會注意新通報的失蹤人口案件，經查詢系統發現，一名22歲的陳姓女子被在雲林縣的父親通報失蹤，而理由欄僅寫「很想女兒」。

陳宏霖說，因為查詢當天是除夕夜，加上自己已為人父，很能夠體會父親思念女兒的心情，「很想女兒」的四個字，讓他很有感觸，因此展開協尋工作。

陳宏霖說，先查出陳女名下有登記使用車輛，在透過使用車籍，利用科技偵防平台，查出陳女多在台中沙鹿一帶活動，順利聯絡到陳女到派出所撤尋。

陳宏霖一看到陳女就詢問為何在除夕夜當天，會被父親通報失聯，陳女也無奈的說，自己是在台中工作，父親與母親在雲林同住，但近來父親疑有失智症的症狀，發作時會把她當成還在讀國小，只要放學時間沒有回家，父親就會擔心，甚至常在國小門口守候，已經被父親通報過2次，不論母親怎麼向父親解釋都沒用。

陳宏霖說，聽到陳女父親的狀況後，也是一陣鼻酸，但也提醒，既然父親有失智狀況，就要多珍惜與父親相處的時光，年節期間，好好陪伴父親。