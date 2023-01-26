影／苗栗竹南博愛街路口車禍4人受傷 車禍影像曝光

苗栗縣竹南鎮博愛街、龍山路一段的路口昨晚發生兩車碰撞車禍，徐姓男子駕車載3名家人，行經路口時與對向林姓男子欲左轉的車發生碰撞，車禍發生後徐家4人一度受困車內，由消防人員救出送醫，這起事故造成4人受傷，車禍原因待調查。

警方初步調查，昨晚7點19分左右，34歲徐姓男子駕車載家人行經博愛街與龍江路口附近時，對向27歲林姓男子駕駛的車欲左轉，兩車在路口發生碰撞，林姓男子自行脫困，徐家4口受困車內，消防人員趕到將4人救出。

這起事故造成雙方4人受傷，分別有骨折、擦挫傷及頭部外傷，徐家車內8歲男童腳部有骨折傷勢，另一名3歲男童雖無不適，但5人一併送往頭份市為恭醫院就醫。