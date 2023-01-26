影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛
新北市李姓男子今天上午開車載著兩友，沿著五股區新五路二段逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致兩車4人一度受困車內，警消獲報趕抵，用破壞器材協助4人脫困，緊急協助4人送醫急救，黃男傷勢嚴重不治身亡，李男等3人則分受輕重傷，至於肇事原因警方正在調查釐清。
據了解，李姓男子（21歲）今天上午7時20分左右，開著一輛汽車，載著陳男（18歲）與另名女性友人（身分待查），沿著新北市五股區新五路二段（新莊往五股方向）逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男（60歲）所駕駛的另輛汽車。
撞擊瞬間李男轎車騎上一旁水泥護欄，黃男座車則車頭全毀，2車4人當場卡困車內動彈不得。新北市消防局獲報派員趕抵，用破壞器材協助4人脫困，經檢視黃男當場沒有生命徵象、李男意識不清，同車兩乘客則肢體擦挫傷，緊急協助4人送醫急救，李等3人沒有生命危險，黃男則傷勢嚴重不治身亡。
警方表示，肇事雙方酒測待驗，為何逆向開車，確切肇事原因及責任歸屬，後續仍待調查釐清。
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