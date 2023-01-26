快訊

會談場合國旗顏色順序搞錯！比利時總理發推特文向荷蘭總理致歉

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市李姓男子今天上午開車載著兩友，沿著五股區新五路二段逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致兩車4人一度受困車內，警消獲報趕抵，用破壞器材協助4人脫困，緊急協助4人送醫急救，黃男傷勢嚴重不治身亡，李男等3人則分受輕重傷，至於肇事原因警方正在調查釐清。

據了解，李姓男子（21歲）今天上午7時20分左右，開著一輛汽車，載著陳男（18歲）與另名女性友人（身分待查），沿著新北市五股區新五路二段（新莊往五股方向）逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男（60歲）所駕駛的另輛汽車。

撞擊瞬間李男轎車騎上一旁水泥護欄，黃男座車則車頭全毀，2車4人當場卡困車內動彈不得。新北市消防局獲報派員趕抵，用破壞器材協助4人脫困，經檢視黃男當場沒有生命徵象、李男意識不清，同車兩乘客則肢體擦挫傷，緊急協助4人送醫急救，李等3人沒有生命危險，黃男則傷勢嚴重不治身亡。

警方表示，肇事雙方酒測待驗，為何逆向開車，確切肇事原因及責任歸屬，後續仍待調查釐清。

新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市李姓男子，沿著五股區新五路二段逆向開車，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致黃男送醫後傷勢嚴重不治身亡。記者曾伯愷／翻攝

酒測 新北

延伸閱讀

初五賞櫻、祈福、健行 新北烘爐地櫻花已盛開

新北燈會今晚登場 四線Q版列車先曝光

新北五股兩車撞爛車頭 釀2輕傷2命危

新北議會綠營組打侯戰隊 卓冠廷：避免市府爛掉

相關新聞

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

新北市李姓男子今天上午開車載著兩友，沿著五股區新五路二段逆向往陸橋開去，迎面衝撞黃男所駕駛汽車，導致兩車4人一度受困車內...

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

高雄市鳳山區華興街一棟透天民宅，今天上午9時7分許，突然傳出火警，濃煙向上竄燒，消防局出動25車62人前往搶救，消防員邊...

新北五股兩車撞爛車頭 釀2輕傷2命危

今天上午7時許，新北市五股區新五路二段135之1號前，發生兩輛汽車碰撞意外，造成現場2車4人一度受困車內。

初五開工 疑鞭炮惹禍火燒厝 台中大里2人受困獲救

今天是春節大年初五開工，台中市大里區爽文路一棟透天厝民宅在今天上午傳火警，造成屋主一雙兒女受困，所幸被到場灌救的消防隊員...

台南騎樓機車火警 樂器行也遭波及

台南市中西區永福路一段樂器行騎樓上機車今天清晨5時58分冒出火煙，火勢往樂器行內延燒，台南消防局據報後調派大批人車前往灌...

過年父報警「很想女兒」 人找到了有洋蔥

台中市警員陳宏霖是尋人高手，年節期間留意失蹤人口，發現雲林縣陳姓男子，通報20多歲女兒失蹤，理由欄寫「很想女兒」。他透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。