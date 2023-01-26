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佛陀紀念館祈福路上丟失萬元現金 警靠這線索1小時內破案

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄35歲洪姓男子昨天駕車前往大樹區佛陀紀念館祈福，不料，途中意外丟失懷有萬元現金的背包，幸有熱心民眾拾獲，送至派出所，警方在查無證件情況下，於僅有票據中找到洪男身分線索，不到1小時將背包物歸原主。

昨天中午12時許，一名熱心民眾在大樹區溪埔路，拾獲一只裝有逾萬元現金的背包，送至仁武分局九曲派出所。

員警清點包內存放物品，除了1萬7527元現金和數張票據，沒有任何可辨識身分的個人證件，警方立即發揮辦案精神，逐張查閱票據，終於在其中一張停車繳費發票找到洪男車牌號碼，循線追查到洪男車籍地，順利聯絡洪男領回遺失的背包。

洪男向警方表示，昨天中午開車前往大樹區佛陀紀念館祈福，行經大樹區溪埔路，因為車內悶熱，將外套脫下，不慎將身上背包甩出車外未察覺，幸有熱心民眾拾獲，轉送派出所，以及警方迅速掌握身分通知，才能不到1小時尋回貴重背包，免去過年漏財，對員警和民眾表達深深感謝。

高雄35歲洪姓男子到佛陀紀念館祈福路上，遺失裝有萬元現金背包，經熱心民眾及警方協助，順利尋回遺失物。記者林品君／翻攝
高雄35歲洪姓男子到佛陀紀念館祈福路上，遺失裝有萬元現金背包，經熱心民眾及警方協助，順利尋回遺失物。記者林品君／翻攝

紀念館 發票 高雄市

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