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佛陀紀念館祈福路上丟失萬元現金 警靠這線索1小時內破案
高雄35歲洪姓男子昨天駕車前往大樹區佛陀紀念館祈福，不料，途中意外丟失懷有萬元現金的背包，幸有熱心民眾拾獲，送至派出所，警方在查無證件情況下，於僅有票據中找到洪男身分線索，不到1小時將背包物歸原主。
昨天中午12時許，一名熱心民眾在大樹區溪埔路，拾獲一只裝有逾萬元現金的背包，送至仁武分局九曲派出所。
員警清點包內存放物品，除了1萬7527元現金和數張票據，沒有任何可辨識身分的個人證件，警方立即發揮辦案精神，逐張查閱票據，終於在其中一張停車繳費發票找到洪男車牌號碼，循線追查到洪男車籍地，順利聯絡洪男領回遺失的背包。
洪男向警方表示，昨天中午開車前往大樹區佛陀紀念館祈福，行經大樹區溪埔路，因為車內悶熱，將外套脫下，不慎將身上背包甩出車外未察覺，幸有熱心民眾拾獲，轉送派出所，以及警方迅速掌握身分通知，才能不到1小時尋回貴重背包，免去過年漏財，對員警和民眾表達深深感謝。
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