網傳跑山競戰仔撞小黃「蓋白布」 警澄清騎士僅輕傷

高雄市新興區今晨發生一起車禍，有網友指「跑山競戰仔撞計程車，包起來了蓋白布」；警方今上午澄清，摔倒的鄭姓女騎士騎電動機車，僅四肢及臉擦挫傷，未發生死亡車禍，初判因計程車左彎未禮讓直行騎士釀禍。

警方指出，網路社群今天凌晨傳出在新興區中山路和七賢路口，發生一起死亡車禍，警方今天上午澄清指出，該起車禍發生在今晨1時41分許，是計程車和電動機車發生碰撞的車禍。

警方調查，當時駕駛計程車的21歲徐姓女子，行經七賢一路左轉彎中山一路時，撞上直行的28歲鄭姓女騎士，造成鄭女連人帶車摔倒在地，手腳及臉部有擦挫傷。

當時鄭女因外面低溫寒冷，救護員將鄭送上擔架時，將鄭所穿外套覆蓋在她身上，可能因此被路過民眾誤會；鄭送醫包紮後，無生命危險；警方對雙方實施酒精測試，皆無酒精反應。