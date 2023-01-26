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男大生台南走春忘了機車停在哪 報警後不到10分鐘尋獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20歲李姓男大生昨天下午5時許從高雄住處騎機車至台南走春，回程時卻發現機車不見蹤影，慌張的到台南市警二分局報案，員警獲報後到附近尋找並調閱監視器，不到10分鐘，才在300多公尺遠的騎樓地尋獲他的機車，他不好意思直說「拍謝啦，下次會記得拍照」。

李姓男大生昨天趁春節連假，從高雄騎機車至台南走春遊玩，將機車停放在海安觀光商圈附近騎樓地，徒步欣賞海安路街道中央的裝置藝術、及知名河樂廣場等，到了傍晚並在海安路及國華街邊逛邊享用台南美食小吃。

未料，晚間8時許準備要騎車回家時，他卻忘記機車停在哪，誤以為將機車停放在金華路、尊王路口，他徒步地毯式搜索，搜尋整個海安路周圍，但還是找不到，繞了海安路好幾圈，找了1個多小時都找不到，只好報警求助。

昨晚9時許，他心急跑到中正派出所尋求協助，員警洪培峰、陳建印聽聞後，先請他冷靜回想當時停車的周邊市容及特徵，員警除調閱路口監視器外，並研判他應該將車停放在府前路、郡西路口附近。

經員警現場尋找，再根據他提供的車號，不到10分鐘，就在府前路騎樓地找到他的機車，他喜出望外的表示「拍謝啦，下次會記得拍照」，對於造成員警的困擾，李男感到很不好意思，頻頻向員警道謝。

員警到場尋找，不到10分鐘，就在府前路騎樓地找到李姓男大生的機車。圖／讀者提供
員警到場尋找，不到10分鐘，就在府前路騎樓地找到李姓男大生的機車。圖／讀者提供
李姓男大生騎機車到台南走春，卻忘了機車停在哪，昨晚心急跑到中正派出所尋求協助，才在300多公尺遠的騎樓地尋獲他的機車。圖／讀者提供
李姓男大生騎機車到台南走春，卻忘了機車停在哪，昨晚心急跑到中正派出所尋求協助，才在300多公尺遠的騎樓地尋獲他的機車。圖／讀者提供

台南 監視器 裝置藝術

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