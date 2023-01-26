男大生台南走春忘了機車停在哪 報警後不到10分鐘尋獲

20歲李姓男大生昨天下午5時許從高雄住處騎機車至台南走春，回程時卻發現機車不見蹤影，慌張的到台南市警二分局報案，員警獲報後到附近尋找並調閱監視器，不到10分鐘，才在300多公尺遠的騎樓地尋獲他的機車，他不好意思直說「拍謝啦，下次會記得拍照」。

李姓男大生昨天趁春節連假，從高雄騎機車至台南走春遊玩，將機車停放在海安觀光商圈附近騎樓地，徒步欣賞海安路街道中央的裝置藝術、及知名河樂廣場等，到了傍晚並在海安路及國華街邊逛邊享用台南美食小吃。

未料，晚間8時許準備要騎車回家時，他卻忘記機車停在哪，誤以為將機車停放在金華路、尊王路口，他徒步地毯式搜索，搜尋整個海安路周圍，但還是找不到，繞了海安路好幾圈，找了1個多小時都找不到，只好報警求助。

昨晚9時許，他心急跑到中正派出所尋求協助，員警洪培峰、陳建印聽聞後，先請他冷靜回想當時停車的周邊市容及特徵，員警除調閱路口監視器外，並研判他應該將車停放在府前路、郡西路口附近。