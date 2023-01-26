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高雄雙胞胎兄弟初四酒後口角 母聞聲衝下樓滑倒頭受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄48歲蕭姓雙胞胎兄弟，大年初四在家飲酒，為室內抽菸問題發生口角肢體衝突，弟弟左手掌遭玻璃割傷，母親聞吵架聲，衝下樓勸阻時，不慎滑倒，導致頭部受傷，母子送醫幸無大礙；警方已依家暴案通報社會局。

警方指出，昨大年初四晚上9時28分許，家住三民區的蕭姓雙胞胎兄弟，在家飲酒後，兄弟倆為了在室內是否能抽菸的問題起爭執，發生肢體拉扯衝突，其中弟弟的左手掌被玻璃割傷。

兄弟倆打架聲響，驚動當時人在樓上的母親，蕭母衝下樓欲阻止兒子在大過年爭吵，不慎整個人滑倒在地，頭部撞到家具，兄弟倆見母親摔倒才停手，趕緊打119求救。

轄區三民二警分局陽明派出所警方獲報趕抵，救護員檢視蕭母和小兒子傷勢，蕭母原本不願到醫院，在家人勸說下，才和兒子一同送醫治療，幸無大礙，包紮後均返家休養。警方到場處理後，雙方互不提告，已依家暴案件逕行通報社會局。

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高雄蕭姓雙胞胎兄弟，大年初四酒後因室內抽菸問題起口角衝突，母聞聲衝下樓滑倒頭受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄蕭姓雙胞胎兄弟，大年初四酒後因室內抽菸問題起口角衝突，母聞聲衝下樓滑倒頭受傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄一對蕭姓雙胞胎兄弟，昨大年初四晚上，在家酒後因室內抽菸問題起口角衝突，母聞聲衝下樓滑倒頭受傷，警消趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
高雄一對蕭姓雙胞胎兄弟，昨大年初四晚上，在家酒後因室內抽菸問題起口角衝突，母聞聲衝下樓滑倒頭受傷，警消趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝

兒子 家暴 抽菸

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