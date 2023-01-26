影／春假台中和平山區1天2件山難 消防隊員上山救回5人

農曆春節假期長，登山人多，台中市和平山區昨天有二件山難，一名女子偏離步道迷路，5人也偏離步道受困溪溝，包括2名小孩，台中市消防局派隊員上山救援，今天凌晨陸續救回5人。

台中市消防局昨晚6點18分接獲報案，一名51歲陳姓女子登山，在和平區馬崙山3公里處附近偏離步道迷途，請求協助；消防局立即派遣谷關、和平分隊由谷關分隊白秉承帶隊共2車4人前往救援。

搜救人員昨晚9點15分找到女子，她肢體無力，無外傷，協助返回步道並往登山口移動，今天凌晨返回登山口停車處，迷途女子說不須就醫，自行返家。

昨天下午5點，消防局也接到報案，4名登山民眾，1男3女分別為48歲、45歲、11歲、10歲，在和平區屋我尾山0.4公里附近偏離步道受困溪溝，請求協助；消防局立即派遣谷關、和平分隊由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊共2車5人前往救援。