宜蘭五大社區深夜氣爆 4人送醫意識均清醒
宜蘭東港路上深夜傳來巨響，五大社區驚傳氣爆，宜蘭消防局第一大隊及宜蘭、壯圍、員山、礁溪、羅東分隊前往救災，控制住火勢後救出4名傷者，意識均清楚，送往陽明交通大學附設醫院。
昨（25）夜晚間10時許，宜蘭東港路一段186巷五大社區發出爆炸聲，10時51分居民通報，壯圍救災車組56分率先到達，初步判斷為氣爆，且疑似有居民受困，立刻佈線搶救，11時14分控制住火勢、20分撲滅，並救出3男1女4位傷患，送往陽大附醫。
當地居民說，半夜突然聽見巨響，不似地震，反而像砲彈爆炸，令他回想起八二三炮戰；氣爆點對街的住戶表示，當時她不在家，接到電話後趕回，樓下樓上的門都炸掉了；氣爆點背面的住戶也受到波及，廚房都震碎了，住戶表示，當時聽到嘶嘶聲以為瓦斯沒關，孰料是後面氣爆，孩子也受傷送醫。
消防局表示，詳細事故原因尚不清楚，待火災調查科查明。
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