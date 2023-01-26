宜蘭五大社區深夜氣爆 4人送醫意識均清醒

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭東港路上深夜傳來巨響，五大社區驚傳氣爆，宜蘭消防局第一大隊及宜蘭、壯圍、員山、礁溪、羅東分隊前往救災，控制住火勢後救出4名傷者，意識均清楚，送往陽明交通大學附設醫院。

昨（25）夜晚間10時許，宜蘭東港路一段186巷五大社區發出爆炸聲，10時51分居民通報，壯圍救災車組56分率先到達，初步判斷為氣爆，且疑似有居民受困，立刻佈線搶救，11時14分控制住火勢、20分撲滅，並救出3男1女4位傷患，送往陽大附醫。

當地居民說，半夜突然聽見巨響，不似地震，反而像砲彈爆炸，令他回想起八二三炮戰；氣爆點對街的住戶表示，當時她不在家，接到電話後趕回，樓下樓上的門都炸掉了；氣爆點背面的住戶也受到波及，廚房都震碎了，住戶表示，當時聽到嘶嘶聲以為瓦斯沒關，孰料是後面氣爆，孩子也受傷送醫。

消防局表示，詳細事故原因尚不清楚，待火災調查科查明。

宜蘭五大社區深夜氣爆，消防隊趕往現場撲滅火勢。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五大社區深夜氣爆，消防隊趕往現場撲滅火勢。記者陳敬丰／攝影
氣爆威力波及氣爆住戶背面街區的住戶。記者陳敬丰／攝影
氣爆威力波及氣爆住戶背面街區的住戶。記者陳敬丰／攝影
宜蘭深夜氣爆，計有3男1女受傷，意識均清醒，送往陽大附醫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭深夜氣爆，計有3男1女受傷，意識均清醒，送往陽大附醫。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五大社區深夜驚傳氣爆，消防隊出動多輛消防車。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五大社區深夜驚傳氣爆，消防隊出動多輛消防車。記者陳敬丰／攝影

氣爆 宜蘭 東港

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