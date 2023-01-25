國道服務區7旬老翁如廁掉手機 國道警熱心尋回
77歲王姓老翁今年農曆過年與家人出遊，但途中內急在國道1號湖口服務區如廁時不慎遺留手機，事後遍尋不著心急如焚，連忙請家人回撥電話，正好被撿到手機的國道員警接起確認失主身分，王姓老翁手機迅速失而復得，感謝國道員警的熱心協助。
國道二隊楊梅分隊長盧建文、警員黃冠傑及黃詩婷於昨天大年初三（24日）晚上9點多在北向湖口服務區賣場外拾得1隻手機，恰好手機持有人回撥，得知手機主人為77歲王姓老翁，員警在現場等待老翁前來認領。
王姓老翁跟親友趕來領取手機，向員警表示自己因春節旅遊國道壅塞至湖口服務區休息，前往廁所時不慎遺失，本來心急如焚，還好遇到員警拾得順利拾回，連連道謝。
明天就是大年初五，國1北向的苗栗到湖口路段為重點壅塞路段之一。國道警察局第二大隊呼籲用路人，春節期間出遊對於隨身貴重物品應妥適保管，減少遺失機會，萬一遺失應即報警，國道警察將全力協助民眾用心服務。
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