國道服務區7旬老翁如廁掉手機 國道警熱心尋回

77歲王姓老翁今年農曆過年與家人出遊，但途中內急在國道1號湖口服務區如廁時不慎遺留手機，事後遍尋不著心急如焚，連忙請家人回撥電話，正好被撿到手機的國道員警接起確認失主身分，王姓老翁手機迅速失而復得，感謝國道員警的熱心協助。

國道二隊楊梅分隊長盧建文、警員黃冠傑及黃詩婷於昨天大年初三（24日）晚上9點多在北向湖口服務區賣場外拾得1隻手機，恰好手機持有人回撥，得知手機主人為77歲王姓老翁，員警在現場等待老翁前來認領。

王姓老翁跟親友趕來領取手機，向員警表示自己因春節旅遊國道壅塞至湖口服務區休息，前往廁所時不慎遺失，本來心急如焚，還好遇到員警拾得順利拾回，連連道謝。