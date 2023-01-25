男駕車自撞亡妻傷男嬰垂危搶救 未見兒童安全椅

陳姓男子駕車載妻子、6月大男嬰、2名友人到彰化縣旅遊，23日凌晨返家行經彰化縣伸港鄉美港公路自撞路燈，造成陳男死亡，乘客輕重傷，男嬰目前仍搶救；車內未見兒童安全椅。

台中市21歲陳姓男子與妻子、6月大男嬰、2名友人駕車到彰化縣芳苑鄉漢寶溼地旅遊，23日凌晨駕車返回台中市，行經伸港鄉美港公路突然偏離車道撞上路燈，這起事故造成駕駛陳男送醫不治，妻子、友人輕重傷，6月大男嬰目前昏迷指數3，傷勢不樂觀，持續搶救。

警方調查，陳男和友人22日、大年初一從台中分別駕駛3輛車到彰化旅遊，隔天凌晨2時多返家途中，陳男駕車疑在未減速情形下撞路燈，友人見狀趕緊停車報案，消防人員很快趕到場，用破壞器材救出受困的陳男和副駕駛座妻子，車內及現場附近未見兒童安全座椅。

男嬰腦出血昏迷，送至彰化基督教兒童醫院搶救，由於年紀太小，執行相關緊急手術有難度。院方今天下午透過訊息表示，陳姓男嬰昏迷指數3，目前靠升壓劑穩定血壓，狀況不佳，持續全力搶救。

彰化縣警察局和美分局今天表示，依小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法，2歲以下應安置於車輛後座攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，逾2歲至4歲以下應坐在後座幼童用座椅，年齡逾4歲至12歲以下兒童應坐於後座並繫安全帶，以維護嬰童乘車安全。