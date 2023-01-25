「這是哪？」醉漢斷片路邊冷醒 迷路糗報警求助返家
莊姓男子春節前與友人飲宴，搭車返家後卻因喝醉斷片，在路邊被低溫驚醒，不知自己身處何處，報警求助稱「好冷，這裡是哪裡？」台北市警方據莊男描述循線尋人，果真發現蹲縮在路邊的莊男，協助其返家。
警方表示，士林警分局社子派出所員警日前凌晨3時許巡邏時，接獲110轉報，59歲莊男聲音顫抖說「好冷，這裡是哪裡？我家在哪裡？」員警仔細詢問，莊男僅能確定自己在延平北路七段，但無法確定正確位置，員警只好沿途搜尋莊男身影。
2名員警沿線找人，不久在延平北路七段225號附近發現身穿薄外套的莊男蹲縮在路邊，全身散發濃厚酒氣，員警一問之下才得知，莊男前一晚和朋友相約飲宴，散會後搭上計程車返家，卻因為實在喝太醉，導致斷片、失憶，獨自坐臥路邊，直到凌晨才被低溫驚醒，不知自己身處何處。
員警檢視莊男身體狀況無礙後，協助莊男查詢返家路線，因莊男住處並不遠，便護送莊男返家，莊男安全到家後則為自己飲酒過量感到歉疚，感謝員警協助返家。警方呼籲，春節期間常有飲酒機會，民眾應衡量自身酒力，切勿飲酒過量，避免置身險境。
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