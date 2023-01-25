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苗栗台3線機車與轎車對撞 騎士命大腳趾骨折送醫

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣卓蘭鎮台3線發生機車與休旅車對撞事故，機車幾乎全毀，騎士當場彈飛倒臥車道，所幸僅左腳拇指骨折及多處擦挫傷，意識清楚送醫急救；警方今天表示，雙方均排除酒駕。

台3線147.3公里卓蘭路段，昨天中午12時30分許發生1輛重機車與休旅車對撞事故，苗栗縣消防局卓蘭分隊獲報派員趕往救援，現場機車幾乎全毀、零件散落一地，盧姓機車騎士口齒流血、肢體多處擦挫傷，所幸意識清楚，經清洗傷口、包紮止血並以頸圈長背板固定後，送醫急救。

苗栗縣警察局大湖分局今天透過新聞稿表示，經調查，機車騎士從台中出發欲往苗栗大湖訪友拜年，沿台3線南往北行駛，行經卓蘭鎮路段時，正巧休旅車由路旁停車場駛出，要穿越到南下車道，結果在北上車道與與機車發生對撞。

警方指出，騎士當場噴飛倒臥車道，所幸經送醫急救無生命危險，雙方酒測值均為零，肇事責任尚在釐清中。

大湖分局提醒，年節假期正值大湖草莓季及泰安溫泉季，旅遊人潮相當大，用路人常因未注意路況而發生交通事故，呼籲用路人行駛台3線應減速慢行，並注意路況，才能快樂出遊，平安回家。

車道 休旅車

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