當著警察面疑闖紅燈 竹北轎車涉推撞機車20多公尺
新竹縣竹北市縣政二路、文忠路口前天發生轎車、機車碰撞事故，警方剛好在路口停等紅燈目睹，趕緊下車處理，初步調查轎車疑似闖紅燈，機車騎士受傷送醫，相關肇事責任尚在釐清中。
新竹縣警局竹北分局1輛警車、2輛機車，1月23日上午9點在竹北市文忠路、縣政二路口停等紅燈時，一輛直行機車通過縣政二路口三分之二，遭縣政二路直行轎車撞及，機車人車倒地。
轎車一路推撞機車20多公尺才停下來，目睹員警趕緊下車處理，將受傷的騎士送醫，警方初步調查是轎車直行縣政二路，疑似闖紅燈，與文忠路直行機車發生碰撞，相關肇事責任尚在釐清中。
竹北分局呼籲民眾行經路口，應減速慢行，注意往來車輛，並遵守號誌、標誌及標線相關規定，以避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。
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