非法堆置引大火釀災 南市環保局重罰並移送法辦

台南市一名王姓男子安南區海西段非法堆置大量廢木材，今天上午大火，環保局針對現場大量粒狀汙染物採樣送檢，一旦檢測含有害空氣汙染物將依空汙法告發，最高可處255萬元，也會追究廢棄物清理法相關刑事責任。

台南市環保局表示，今天上午8時30分知道發生大火，即在第一時間派員到場採樣及監控周邊空氣品質，目前火勢雖已控制但仍悶燒，環保局持續監控中。經查，案址的行為人王姓男子，2021年11月即被查獲非法堆置廢木材等廢棄物，被依違反廢棄物清理法第46條第3款規定於去年2月移送台南地檢署偵辦中。因檢察官尚在刑事偵查中，基於證據保存，尚未命行為人清除，而是要求行為人加強巡查。

但為加速場址環境復原，環保局仍積極聯繫王姓男子，要求先提送廢棄物清理計畫書，一旦不需證據保存即可清理，目前雖已提送廢棄物清理計畫書，並限期於20232月10日前補正，孰料王男竟未善盡管理責任，非法堆置場廢木材，在春節期間發生火災。