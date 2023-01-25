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開幕不到一個月…新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名客人急疏散

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影／新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名用餐民眾急疏散避難

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

去年底才開幕不到一個月的新北市新莊區39樓知名高樓景觀餐廳，今天下午驚傳樓下38樓發生火警，有85位民眾急忙疏散避難，所幸消防人員迅速撲滅火勢，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午1時48分獲報，新莊區思源路一棟39層樓的商辦大樓的第38樓發生火警，出動32輛各式消防車輛及80名消防人員前往搶救，起火地點是位於38樓的電信機房，燃燒電腦器材約10平方公尺，火勢於下午2時10分撲滅。

據了解，這間位於39樓的知名連鎖景觀餐廳宏匯「INPARADISE饗饗」，去年12月27日才正式開幕，占地370坪、共有264個座位，即使價格一人均價1500元以上，一開幕就掀起轟動，常常一位難求，今天在過年期間受到樓下電信機房發生火警影響，讓用餐客人急忙逃生，所幸均無人受傷。

新北市新莊區位於39樓高樓層的景觀餐廳，今天下午驚傳餐廳樓下發生火警，85名用餐民眾急忙疏散避難，消防人員迅速撲滅火勢，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市新莊區位於39樓高樓層的景觀餐廳，今天下午驚傳餐廳樓下發生火警，85名用餐民眾急忙疏散避難，消防人員迅速撲滅火勢，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市新莊區位於39樓高樓層的景觀餐廳，今天下午驚傳餐廳樓下發生火警，85名用餐民眾急忙疏散避難，消防人員迅速撲滅火勢，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市新莊區位於39樓高樓層的景觀餐廳，今天下午驚傳餐廳樓下發生火警，85名用餐民眾急忙疏散避難，消防人員迅速撲滅火勢，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝

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