影／新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名用餐民眾急疏散避難

去年底才開幕不到一個月的新北市新莊區39樓知名高樓景觀餐廳，今天下午驚傳樓下38樓發生火警，有85位民眾急忙疏散避難，所幸消防人員迅速撲滅火勢，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午1時48分獲報，新莊區思源路一棟39層樓的商辦大樓的第38樓發生火警，出動32輛各式消防車輛及80名消防人員前往搶救，起火地點是位於38樓的電信機房，燃燒電腦器材約10平方公尺，火勢於下午2時10分撲滅。