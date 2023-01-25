聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名用餐民眾急疏散避難
去年底才開幕不到一個月的新北市新莊區39樓知名高樓景觀餐廳，今天下午驚傳樓下38樓發生火警，有85位民眾急忙疏散避難，所幸消防人員迅速撲滅火勢，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天下午1時48分獲報，新莊區思源路一棟39層樓的商辦大樓的第38樓發生火警，出動32輛各式消防車輛及80名消防人員前往搶救，起火地點是位於38樓的電信機房，燃燒電腦器材約10平方公尺，火勢於下午2時10分撲滅。
據了解，這間位於39樓的知名連鎖景觀餐廳宏匯「INPARADISE饗饗」，去年12月27日才正式開幕，占地370坪、共有264個座位，即使價格一人均價1500元以上，一開幕就掀起轟動，常常一位難求，今天在過年期間受到樓下電信機房發生火警影響，讓用餐客人急忙逃生，所幸均無人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言