台中3年傳224件山難釀19死 市府：登山做好準備
農曆春節期間民眾出遊，登山也是選項之一，不過台中市消防局統計，近3年已久224件山難，其中有19人死亡，提醒民眾登山前，務必做好準備，衡量自身體能狀況，切勿勉強登山，「上山前多做一分準備，才可多一分安全」。
台中市消防局統計，從2020年至2022年發生224件山域事故，其中民眾於登山期間受傷或因病求救事件有124件，比率達55.4％，其中更造成82人受傷、19人死亡。
消防局指出，今年春節連假長達10天，登山活動為近年熱門休閒活動選項之一，以台中市熱門登山路線谷關七雄為例，去年就曾經發生多起摔傷、滑倒案件，導致登山民眾扭傷、骨折，也有發生因回程時間晚，天色昏暗，未帶頭燈受困，請求消防局人員前往救援等案例。
消防局呼籲，民眾登山前應評估自身體能，妥善規畫登山行程，登山前應準備充足裝備，建議攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧、地圖、照明設備、哨子、定位及通信器材（GPS、無線電、手機、衛星電話），以及個人藥品等裝備；經過危險陡峭路段，尤其崩壁、碎石坡行走，需特別小心，避免跌落。
此外，登山民眾應提早出發，避免攻頂時間晚，下山時天色昏暗，路徑難以分辨易造成迷途；迷路受困時，記得保持鎮靜，立即手機撥打119或112求救，或以衛星電話向外界求援，也可使用無線電緊急救援頻道145.00求救，可利用手機或地圖定位告知搜救人員受困座標方位，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。
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