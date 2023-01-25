聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／過年為錢爭吵想不開 台中男暗夜躲公墓警尋獲
農曆新年是闔家團圓的日子，不過台中市廖姓男子卻在小年夜時，因為金錢、感情糾紛，與家人爭吵後，負氣離家，還揚言要自殺，嚇得廖母趕緊報警協尋。警方利用廖使用的車牌與手機定位，事隔4小時後，在大肚山的公墓找到廖男，幸好平安無恙。
台中市第六警分局永福所巡佐高贊智、警員陳凱翔，在20日下午3時許，接獲一名婦人報案，她稱自己的33歲廖姓兒子因與家人吵架，所以負氣離家，而且離家時，有揚言要自殺，讓她十分擔心兒子會想不開，希望警方幫忙找人。
警方透過廖男手機以及使用轎車的車牌，緊急定位後，發現廖男最後的訊號位置在大肚山公墓一帶，因此徒步前往搜索，事隔4小時後，才順利發現坐在公墓草叢內的廖男。
廖男面對警詢，不願多談，只說與家人因金錢、感情糾紛而起激烈口角，爭吵後他離家想要冷靜情緒，最後在警員勸導之下，廖男也願意撤尋，接受警方建議，返家與家人團聚。
第六警分局表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，為了讓民眾安心過好年，派出所服務不打烊，持續加強治安、交通的維護，就是要讓市民朋友度過一個美好的春節假期。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言