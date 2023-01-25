影／年節採買小心第三隻手 淡水警兩天連逮兩逃逸外勞扒手

新北市淡水警分局中山路派出所員警石永軒執行春節傳統市場防扒竊勤務，連續兩天連逮兩名意圖扒竊的越南籍逃逸外勞。警詢後依違反入出國移民法解送移民署新北專勤隊。

年節採買小心「第三隻手」出沒，淡水警分局中山路派出所員警石永軒今年小年夜當天上午9時許在淡水區清水街場執行防扒竊勤務，發現36歲范姓男子穿著連帽外套，雙手沒有提著採買的年貨，與現場婆媽擠買年貨的氛圍明顯不同。

石員見范男亦步亦趨地尾隨採買民眾，疑似要趁機扒竊，當靠近上前盤問，范男見狀轉身拔腿逃跑，員警隨即飛撲將他壓制，經查證身分，他是逾期居留的越南籍逃逸移工。

隔天上午在淡水區清水市場執勤，石員再次發現39歲范男子也是以類似手法尾隨採購年貨的民眾，見警方靠近便轉身逃跑，有前一天的經驗，石員早有準備，一個箭步將其壓制，查驗身分竟也是一名逾期居留的越南籍逃逸移工，這兩案民眾均無財物損失，嫌犯身上也沒有違禁物品，警詢後依違反入出國移民法將2人分別解送移民署新北專勤隊。