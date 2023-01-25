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影／台3線苗栗卓蘭休旅車逆向對撞機車 騎士幸輕傷
台3線147.3公里苗栗縣卓蘭鎮路段，昨天中午發生一輛機車、休旅車對撞事故，機車嚴重毀損，碎片散落路面，騎士輕傷送醫無大礙，車禍原因警方進一步釐清中。
警方調查，盧姓男子（20歲）騎機車從台中出發，沿台3線北上要到苗栗縣大湖鄉拜年，途經卓蘭鎮路段，與路外停車場駛出的休旅車對撞，休旅車的車頭凹損，機車碎片四散，休旅車內2人沒有受傷。
盧男被噴發5公尺，倒臥對向車道，左腳大拇指骨折及擦傷，盧與休旅車駕駛朱姓男子（58歲）酒測值均為零，詳細事故原因進一步調查，苗栗縣警局大湖警分局表示，目前正值大湖草莓季及泰安溫泉季，台3線車流量大，用路人常因未注意路況而發生交通事故，呼籲注意路況，才能快樂出遊，平安回家。
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