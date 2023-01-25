影／台3線苗栗卓蘭休旅車逆向對撞機車 騎士幸輕傷

台3線147.3公里苗栗縣卓蘭鎮路段，昨天中午發生一輛機車、休旅車對撞事故，機車嚴重毀損，碎片散落路面，騎士輕傷送醫無大礙，車禍原因警方進一步釐清中。

警方調查，盧姓男子（20歲）騎機車從台中出發，沿台3線北上要到苗栗縣大湖鄉拜年，途經卓蘭鎮路段，與路外停車場駛出的休旅車對撞，休旅車的車頭凹損，機車碎片四散，休旅車內2人沒有受傷。