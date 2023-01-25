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毋湯！高速公路追撞 嬰兒車拿來當故障標誌 警要罰
國道1號新竹縣湖口鄉南下路段，昨天下午發生2輛轎車在中線車道追撞事故，當事人拿嬰兒車在後方示警，車流高速通過險象環生，國道警方趕到16分鐘排除，全案進一步處理中。
國道公路警察局第二公路警察大隊調查，國道1號南向82.2公里新竹縣湖口鄉南下路段，2輛轎車昨天下午3點32分疑未保持安全距離，造成追撞事故，報案人因無豎立故障標誌，駕駛人在車後約5公尺放置紅色嬰兒車代替，警方趕到約16分鐘排除，沒有發生二次事故。
警方今天指出，駕駛人應隨車準備故障標誌，萬一行駛中故障或發生事故，隨即可擺放使用，若未依規定擺設警示標誌，不僅造成其他用路人的危險，也違反道路交通管理處罰條例，可處1500元至3000元。
警方說，事故只要無人傷亡，車損輕微且車輛可以移動，迅速拍照錄影蒐證後，就可以移到安全處所了，口訣「開放離撥拍移等」，「開」起危險警示燈，
「放」置故障標誌，「離」開車至安全處所等候，「撥」1968專線，「拍」攝現場全景及碰撞位置，「移」動車輛至安全處所，「等」候國道警察。
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