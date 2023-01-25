影／台中男載母巡田水 倒車不慎滑邊坡落筍田2人傷
台中市江姓男子今年返回太平區母親住處過年，今早開車載母親、友人前往太平區農地「巡田水」時，疑因不熟路況，倒車時滑
落邊坡筍田，造成江母及其友人腰部扭傷與輕微擦挫傷，幸送醫後無大礙，警方表示，全案肇事原因待後續調查，初判為倒車不慎。
太平警分局在今天上午10時許獲報，太平區北田路323巷一帶，有轎車跌落邊坡，需要協助，警方到場調查，江姓男子（29歲）在今天上午時，開車載母親、友人，一行三人，前往案發地點附近，巡視江母在附近種植的農作物，未料江倒車時，疑不熟路況，轎車掉落邊坡的筍田。
轎車跌落邊坡過程中，造成江母及其友人的腰部扭傷，其他部位也有輕微擦挫傷，警方到場協助，聯絡吊車協助江車脫困，另外二人送往太平國軍總醫院急救後，沒有大礙，初判肇因是不熟路況、倒車不慎，詳細肇因有待交大事故組釐清。
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