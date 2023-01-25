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影／手扶梯擋道引糾紛 捷運昆陽站旅客爆粗口險釀全武行

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

有旅客日前於捷運昆陽站，因使用手扶梯前方乘客擋住後方乘客無法通行，雙方發生口角，差點打起來，捷運警察獲報後到場，雙方才靜下心來，互相道歉後各自離去，衝突沒有擴大。事實上，北捷近年宣導口號為「緊握扶手、站穩踏階」，沒有規定只能站左邊或右邊。

北市捷運警察隊表示，日前員警執行守望勤務時接獲通報，在昆陽站有旅客發生口角糾紛，趕赴現場時，雙方因手扶梯使用順序引發口角衝突，險釀全武行，捷警迅速將2人分開，避免衝突再擴大。

據了解，因前方旅客表示，自己僅是站在手扶梯的左側，沒想到後方旅客態度蠻橫叫他讓開，且辱罵「你有病」，前方男氣不過，也飆罵後方旅客五字經髒話，雙方因此僵持不下，直到手扶梯抵達大廳層，捷運警察到場後，雙方情緒才冷靜下來互相道歉後各自離去。

北市捷警隊統計，去年1月至12月，捷運系統內因細故釀成糾紛案件就多達272件，其中妨礙通行計有25件，占糾紛案件9.2%。分析案件最常見發生模式，有碰撞踩踏、讓座、妨礙通行、未戴口罩及進出順序等，進而引發彼此不滿發生口角，甚至爆發衝突大打出手。

北市捷警隊呼籲，春節期間大台北捷運系統人潮擁擠，大量返鄉或出遊旅客頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘大大小小行李、年節禮品，難免常有碰撞衝突，搭乘捷運旅客應平心靜氣，遇事保持禮貌及冷靜，禮讓通行，平安開心過好年。

雙方因手扶梯使用順序引發口角衝突，險釀全武行。圖／北市捷警隊提供
雙方因手扶梯使用順序引發口角衝突，險釀全武行。圖／北市捷警隊提供

捷運 警察

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