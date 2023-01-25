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影／女一早與前夫吵架負氣出門 南警四草大橋旁尋獲勸回

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市一名40歲李姓女子今天上午因故與前夫爭吵，一氣之下騎乘機車外出，前夫報警協尋。市警二分局長樂派出所受理後以警政系統查詢人車位置，研判她在四草大橋附近，所長施明昌率員找尋，發現李女蹲於橋旁哭泣，且情緒極不穩定，經再三勸慰，帶回派出所，也通知社工協助，防止憾事發生。

警方調查， 李女今早與前夫發生爭吵後，一氣之下騎乘機車外出，並傳給前夫相關情緒不理性簡訊內容，前夫怕生意外急忙跑至第長樂派出所報案協尋。

所長施明昌獲知後，立即將此攸關民眾生命案件比照重大刑案處理，運用各項警政系統佐以監視器資訊，研判女子騎乘機車往安平四草大橋地區，立即率員警趕赴四草大橋附近搜尋，但無所獲。

施明昌不放棄，再往橋墩下海灘區四處尋找，發現遠處海邊橋墩旁蹲著一名女子，跑近查看，見李女蹲縮橋墩下啜泣，經再三勸慰並考量天候寒冷，脫下自身外衣先讓她保暖，哄慰後將李女載回派出所，提供熱飲暖身，也通知社工到場處置。在警政、社政單位通力合作下將李女妥適安置，結束一場年節驚魂記。

警二分局表示，民眾的生命大事警方至為重視且均會以特殊案件即時處置，長樂所員警年節期間受理民眾協尋案件，處置迅速得宜，機先防止憾事發生；也呼籲遇有問題均有其解決方法，莫因一時負面情緒而有不理性舉動。如有任何問題，都可撥打衛福部安心專線：1925或生命線協談專線：1995來尋求協助。

台南李姓女子與前夫吵架後，獨自騎車到四草大橋下哭泣，警方找到人後在旁安慰。圖／南市警二分局提供
台南李姓女子與前夫吵架後，獨自騎車到四草大橋下哭泣，警方找到人後在旁安慰。圖／南市警二分局提供

生命線 社工 保暖

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