女高山肺水腫受困山屋 花蓮空勤基地出動直升機救援

32歲黃姓女子與同伴從台東入山，中途因高山症出現肺水腫的狀況，在花蓮與南投交界處大水窟山屋休息。她同伴今早在山屋附近向南投消防局報案，花蓮消防局與花蓮空勤基地出動人員與直升機，尋獲後將黃女送往花蓮慈濟醫院。

花蓮消防局指出，今早6時37分接到南投消防局的三方通話轉報，報案男子稱1名女性出現高山肺水腫的狀況，在大水窟山屋等待救援。報案人表示自己在山屋附近路程3分鐘有訊號處，消防局要求給予定位時，訊號不良斷線。

空中勤務總局花蓮基地獲報，出動NA-711直升機，7時45分開車，8時5分起飛，約半小時後來到目標區域降落，8時43分以吊掛的方式將黃女載上直升機，9時22分抵達花蓮慈濟醫院。