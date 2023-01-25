影／新店獨棟公寓3樓冒火煙 共生面罩救出母子二人

新北市新店區一間獨棟公寓3樓今天上午發生火警，屋內冒出大量火煙，消防人員以共生面罩從火場4樓救出母子二人，送醫後無大礙。起火原有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午8時獲報，新店區新坡一街一間5層樓獨棟公寓，今天上午從公寓3樓冒出火煙，報案民眾表示，有看到媽媽抱著小孩趴在5樓窗台呼救。

消防人員到場立即佈線從3樓破窗進入搜救，並在4樓往5樓的小閣樓發現40歲母親和年僅4歲兒子2名待救民眾，利用共生面罩將2人救出送往慈濟醫院，送醫後無大礙，消防人員迅速將3樓客廳的火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺。