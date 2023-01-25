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走失柴柴遇上高捷警變「一日警犬」呆萌模樣超吸睛
高雄捷運警察昨天在輕軌「美術館站」巡邏時，發現一隻走失的黑色柴犬，兩名員警以警笛掛繩充當作牽繩，邊巡邏邊尋找飼主，結果民眾誤以為柴犬是「警犬」，合照後紛紛轉傳臉書，直到1個多小時後，尤姓女飼主終於現身，讓黑柴當了1個多小時吉祥物後，順利與飼主重逢，結束短暫的「警犬」職涯。
昨天初三中午約11時55分許，捷警顏上為、曾家川於輕軌「美術館站」執行勤務時，發現有一隻黑色的柴犬朝員警跑來，柴犬非但沒有吵鬧，還停在兩人身旁撒嬌，員警見柴犬身上掛著項圈，研判應是有人飼養，而非流浪犬，且應該民眾帶出來散步而走失的小狗。
為防柴犬再次走失，兩人利用警笛掛繩充當作牽繩，繫住柴犬項圈後，牽著柴犬一路在「美術館園區」找尋飼主，另一方面則繼續執行勤務，柴犬瞬間化身一日「警犬」，跟著員警協助維護輕軌軌道區安全。
柴犬呆萌模樣吸引遊客目光，兩人一犬「巡邏」途中，讓不少民眾上前攀玩，直說「狗狗好可愛喔！」「牠叫做什麼名字？」「有警犬在巡邏耶！」
直到當天下午1時許，找尋黑柴許久的尤姓女飼主現身，著急向著柴犬大喊「終於找到你了」，柴犬名叫PAN，年約3歲，昨天上午他和尤女到美術館園區散步，結果卻不小心走散，所幸兩名捷警充當領犬員，順利陪著PAN「巡邏」1個多小時，PAN和尤女重逢後，結束短暫的「警犬」職涯。
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