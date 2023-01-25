快訊

台男赴日泡湯遭趕回嗆惹業者報警 網驚關鍵：缺常識嗎？

上班族車廂內卡5小時求救！日本10年最強寒流導致JR列車停駛

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

發爐？屏東縣崁頂鄉焚化爐冒黑煙 環保局：依法開罰

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

負責焚燒屏東縣境內垃圾的崁頂鄉焚化爐，昨日廠房疑因供電異常導致設備故障，冒出大量黑煙，民眾在臉書社團發出濃煙照，擔心危害空氣品質環保局長顏幸苑表示，因廠區袋式集塵器突跳電，導致設備異常冒出黑煙，已排除故障並依空汙法第32條開罰。

崁頂垃圾焚化廠是屏東縣內唯一的垃圾焚化廠，於前年由久陽精密旗下的榮福公司接手台糖操作營運，以ROT方式取得20年的整建營運權。昨日下午4時許廠房突然冒出濃濃黑煙，被路過民眾拍下在臉書社團發文，憂心住家位於下風處，伴隨濃煙飄散的有害物質對身體造成危害。

環保局長顏幸苑表示，崁頂焚化廠的袋式集塵器於昨日下午4點38分突然跳電，導致設備異常冒出黑煙，獲報後立即聯絡廠商，於15分鐘內排除故障，修復完成，空氣品質監測無異常，後續環保局會依空汙法第32條開罰，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

他說，今天縣內陸續恢復垃圾清運，焚燒量將提升，這幾日都會到場監控，把關縣民生活環境，確保過年期間運作正常。

屏東縣崁頂焚化爐冒出大量黑煙，民眾憂危害空氣品質，環保局長顏幸苑表示，因廠區跳電，導致設備異常，已修復完成，並依空汙法第32條開罰。圖／蕭禾秦提供
屏東縣崁頂焚化爐冒出大量黑煙，民眾憂危害空氣品質，環保局長顏幸苑表示，因廠區跳電，導致設備異常，已修復完成，並依空汙法第32條開罰。圖／蕭禾秦提供
屏東縣崁頂焚化爐冒出大量黑煙，民眾憂危害空氣品質，環保局長顏幸苑表示，因廠區跳電，導致設備異常，已修復完成，並依空汙法第32條開罰。圖／環保局提供
屏東縣崁頂焚化爐冒出大量黑煙，民眾憂危害空氣品質，環保局長顏幸苑表示，因廠區跳電，導致設備異常，已修復完成，並依空汙法第32條開罰。圖／環保局提供

屏東縣 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

漫步台南落羽松秘境 尋訪紙塑小精靈

垃圾堆三天沒丟 新北明起恢復收運

北市清潔隊提早上工 明起收一般垃圾廚餘及資源回收

中市垃圾清運資訊報你知 初二、三638處「定時定點」收運

相關新聞

消防員處理案件車竟被偷走 偷車賊拒攔逃逸警方圍捕中

新北市消防局第六大隊橫科分隊隊員24日晚間協助處理救護案件，處理完畢準備開車返回隊上時，發現停在巷口的車輛竟不翼而飛，經報...

桃園市凌晨住宅大樓火警 20人預防性送醫

桃園市中壢區成章二街一棟9層樓集合住宅今天凌晨發生火警，消防局即時疏導多位民眾下樓，過程中有20人因為吸入濃煙或身體不適...

發爐？屏東縣崁頂鄉焚化爐冒黑煙 環保局：依法開罰

負責焚燒屏東縣境內垃圾的崁頂鄉焚化爐，昨日廠房疑因供電異常導致設備故障，冒出大量黑煙，民眾在臉書社團發出濃煙照，擔心危害...

誤信徵才廣告「輕鬆」淪陷 年輕男女求職淪詐欺共犯

詹姓女子上網應徵家庭代工工作，依指示寄出提款卡和帳戶密碼後才驚覺受騙，報警處理。台北市中正第一警分局獲報介入調查，循線查...

年初二阿嬤不見了 南警隔天找到累倒街頭失智老婦

台南市78歲胡姓老婦人23日外出散步迷路，流浪街頭，已被家屬通報為失蹤人口，昨倒臥於中西區國華街與和平街口，警二分局海安...

影／新北消防協勤車出勤遭竊 竊賊從新北開到北市逛夜市遭逮

新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子竟一路從新北開到北市逛夜市遭逮。警詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。