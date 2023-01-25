發爐？屏東縣崁頂鄉焚化爐冒黑煙 環保局：依法開罰
負責焚燒屏東縣境內垃圾的崁頂鄉焚化爐，昨日廠房疑因供電異常導致設備故障，冒出大量黑煙，民眾在臉書社團發出濃煙照，擔心危害空氣品質，環保局長顏幸苑表示，因廠區袋式集塵器突跳電，導致設備異常冒出黑煙，已排除故障並依空汙法第32條開罰。
崁頂垃圾焚化廠是屏東縣內唯一的垃圾焚化廠，於前年由久陽精密旗下的榮福公司接手台糖操作營運，以ROT方式取得20年的整建營運權。昨日下午4時許廠房突然冒出濃濃黑煙，被路過民眾拍下在臉書社團發文，憂心住家位於下風處，伴隨濃煙飄散的有害物質對身體造成危害。
環保局長顏幸苑表示，崁頂焚化廠的袋式集塵器於昨日下午4點38分突然跳電，導致設備異常冒出黑煙，獲報後立即聯絡廠商，於15分鐘內排除故障，修復完成，空氣品質監測無異常，後續環保局會依空汙法第32條開罰，處10萬元以上500萬元以下罰鍰。
他說，今天縣內陸續恢復垃圾清運，焚燒量將提升，這幾日都會到場監控，把關縣民生活環境，確保過年期間運作正常。
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