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桃園市凌晨住宅大樓火警 20人預防性送醫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢區成章二街一棟9層樓集合住宅今天凌晨發生火警，消防局即時疏導多位民眾下樓，過程中有20人因為吸入濃煙或身體不適，全都由救護人員安排預防性送醫，觀察後陸續出院無大礙。

消防局5點12分接獲報案，隨即調派第二大隊內壢分隊趕往救援，鄰近的分隊也派人車支援。現場為地上9層、地下2層鋼筋混凝土（RC結構）建築物，地上9樓各樓層有兩戶住家，起火點在第4層住家，家具、家電及裝潢都燒毀。

指揮官內壢分隊蘇欽璿分隊長到場隨即布置水線，並調派分隊和支援的隊員進入大樓設法排濃煙，引導還沒出來的住家，約20分鐘後大樓住戶都撤到外面。

住戶疏散到外面後有12女8男身體不適，蘇欽璿與救護隊員立刻採預防性送醫（不列入火警受傷統計）。起火的第4層住有父母、孩子1家5人，睡夢中聞到濃煙和聽到警報器聲響，父母親驚醒後見火勢變大，趕緊帶著3個孩子下樓逃生，不知道為什麼房子會失火，消防局火調科將進一步追查確火警切原因。

消防局調派雲梯車支援，同時協助大樓裡的住家疏散。圖／桃園市消防局提供
消防局調派雲梯車支援，同時協助大樓裡的住家疏散。圖／桃園市消防局提供
內壢消防分隊趕到現場的時候立即布置水線滅火。圖／桃園市消防局提供
內壢消防分隊趕到現場的時候立即布置水線滅火。圖／桃園市消防局提供

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