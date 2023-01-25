聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市凌晨住宅大樓火警 20人預防性送醫
桃園市中壢區成章二街一棟9層樓集合住宅今天凌晨發生火警，消防局即時疏導多位民眾下樓，過程中有20人因為吸入濃煙或身體不適，全都由救護人員安排預防性送醫，觀察後陸續出院無大礙。
消防局5點12分接獲報案，隨即調派第二大隊內壢分隊趕往救援，鄰近的分隊也派人車支援。現場為地上9層、地下2層鋼筋混凝土（RC結構）建築物，地上9樓各樓層有兩戶住家，起火點在第4層住家，家具、家電及裝潢都燒毀。
指揮官內壢分隊蘇欽璿分隊長到場隨即布置水線，並調派分隊和支援的隊員進入大樓設法排濃煙，引導還沒出來的住家，約20分鐘後大樓住戶都撤到外面。
住戶疏散到外面後有12女8男身體不適，蘇欽璿與救護隊員立刻採預防性送醫（不列入火警受傷統計）。起火的第4層住有父母、孩子1家5人，睡夢中聞到濃煙和聽到警報器聲響，父母親驚醒後見火勢變大，趕緊帶著3個孩子下樓逃生，不知道為什麼房子會失火，消防局火調科將進一步追查確火警切原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言