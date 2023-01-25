桃園市凌晨住宅大樓火警 20人預防性送醫

桃園市中壢區成章二街一棟9層樓集合住宅今天凌晨發生火警，消防局即時疏導多位民眾下樓，過程中有20人因為吸入濃煙或身體不適，全都由救護人員安排預防性送醫，觀察後陸續出院無大礙。

消防局5點12分接獲報案，隨即調派第二大隊內壢分隊趕往救援，鄰近的分隊也派人車支援。現場為地上9層、地下2層鋼筋混凝土（RC結構）建築物，地上9樓各樓層有兩戶住家，起火點在第4層住家，家具、家電及裝潢都燒毀。

指揮官內壢分隊蘇欽璿分隊長到場隨即布置水線，並調派分隊和支援的隊員進入大樓設法排濃煙，引導還沒出來的住家，約20分鐘後大樓住戶都撤到外面。