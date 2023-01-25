誤信徵才廣告「輕鬆」淪陷 年輕男女求職淪詐欺共犯

詹姓女子上網應徵家庭代工工作，依指示寄出提款卡和帳戶密碼後才驚覺受騙，報警處理。台北市中正第一警分局獲報介入調查，循線查出詐欺收簿手林男、陳女，詢後依詐欺罪嫌將2人送辦。

警方調查，37歲詹女日前在臉書社團中應徵家庭代工，對方稱為了日後發送薪資，需先循流程辦理，便指示詹女將銀行提款卡、寫有帳戶密碼的紙條打包，到以店到店方式寄至指定超商，直到幾日後詹女欲提款，發現金融帳戶已遭警示凍結，才驚覺受騙，立刻到鄰近派出所報案求助。

中正一分局獲報介入調查，調閱相關監視器畫面，鎖定35歲林男在超商領取包裹後，以「死轉手」方式放入大賣場置物櫃內上鎖，再由20歲陳女解鎖取走包裹，輾轉將詹女提款卡及密碼交給詐欺集團成員。

警方表示，經員警通知，家住新北市的林男、陳女陸續到案，皆稱缺錢花用，想賺外快增加收入，在臉書社團上發現有標榜「輕鬆好賺」的打工機會便傳訊應徵，未料成了詐欺共犯，全案詢後依詐欺罪嫌將2人送辦，持續清查其餘詐欺成員。