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誤信徵才廣告「輕鬆」淪陷 年輕男女求職淪詐欺共犯
詹姓女子上網應徵家庭代工工作，依指示寄出提款卡和帳戶密碼後才驚覺受騙，報警處理。台北市中正第一警分局獲報介入調查，循線查出詐欺收簿手林男、陳女，詢後依詐欺罪嫌將2人送辦。
警方調查，37歲詹女日前在臉書社團中應徵家庭代工，對方稱為了日後發送薪資，需先循流程辦理，便指示詹女將銀行提款卡、寫有帳戶密碼的紙條打包，到以店到店方式寄至指定超商，直到幾日後詹女欲提款，發現金融帳戶已遭警示凍結，才驚覺受騙，立刻到鄰近派出所報案求助。
中正一分局獲報介入調查，調閱相關監視器畫面，鎖定35歲林男在超商領取包裹後，以「死轉手」方式放入大賣場置物櫃內上鎖，再由20歲陳女解鎖取走包裹，輾轉將詹女提款卡及密碼交給詐欺集團成員。
警方表示，經員警通知，家住新北市的林男、陳女陸續到案，皆稱缺錢花用，想賺外快增加收入，在臉書社團上發現有標榜「輕鬆好賺」的打工機會便傳訊應徵，未料成了詐欺共犯，全案詢後依詐欺罪嫌將2人送辦，持續清查其餘詐欺成員。
警方呼籲，民眾切勿輕信詐欺話術，將金融帳戶、密碼等重要個資交付陌生人，以免成為人頭帳戶，若想打工賺錢，也應慎選工作內容，標榜「輕鬆好賺」的工作往往暗藏陷阱，務必小心確認，避免淪為犯罪共犯。
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