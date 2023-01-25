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年初二阿嬤不見了 南警隔天找到累倒街頭失智老婦

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市78歲胡姓老婦人23日外出散步迷路，流浪街頭，已被家屬通報為失蹤人口，昨倒臥於中西區國華街與和平街口，警二分局海安派出所據報後，發現老人家身體相當虛弱，積極查出年籍資料，迅速聯絡家屬將老人家接回，也讓家人感謝不已。

市警二警分局表示，海安派出所昨獲報有名老婦人倒臥在路口，警員袁貞懋、董晉瑋立即前往關心，所幸老婦人沒有受傷，員警先將她其帶回派出所安置，並提供泡麵、飲水果腹。接著員警透過調閱監視器及比對失蹤人口資料，發現她被通報為失蹤人口，立即通知家屬到派出所來接人。家屬見老婦人平安無事，激動的向警方道謝。

家屬向警方表示，老婦人有輕微失智，平常自己外出散步均會自己回家，23日卻沒有返家，原以為會在住家附近，經尋找未果，即向警方報案失蹤人口，全家人十分著急；沒想到老人家從東區走到中西區，所幸沒有發生意外，非常感謝警方積極協助失蹤人口返家團圓，讓民眾平安團圓溫馨過好年。

警二分局提醒，家中若有失智易走失的長輩，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，避免類似情事發生，也可向縣市政府警察局鑑識中心(科)或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身分辨識、尋回返家，以防迷途走失發生憾事。

老婦人迷路回不了家，倒臥在路上，南市警二分局帶回安置，查出身分，平安回家團圓。圖／南市警二分局提供
老婦人迷路回不了家，倒臥在路上，南市警二分局帶回安置，查出身分，平安回家團圓。圖／南市警二分局提供

失蹤 失智 警察

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