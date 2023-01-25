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影／新北消防協勤車出勤遭竊 竊賊從新北開到北市逛夜市遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子竟一路從新北開到北市逛夜市遭逮。警詢後今天依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市消防局第六大隊橫科分隊隊員24日晚協助處理救護案件，處理完畢準備開車返回隊上時，發現停在巷口的車輛竟不翼而飛，經報案後警方在北市萬華區找到車輛，但竊賊拒檢逃竄，汐止警分局偵查隊長廖國安及橫科所長管昱傑帶隊越區前往台北市追緝圍捕，並通報北市及國道警方協助進行車辨及調閱沿途監視器

據悉，24日晚間7時39分橫科消防分隊處理一件民眾失去呼吸心跳的急救案件，一名消防隊員接獲支援通報，獨自一人開著隊上的後勤車到現場，並因情況緊急將車輛臨停在巷口。

未料處理完畢後，隊員走回巷口欲開車返隊，卻發現車輛不翼而飛，趕緊到轄區橫科派出所報案，警方循線追蹤，發現車輛一路從汐止開往內湖，又從內湖開到萬華，警方到萬華欲攔停車輛，車上駕駛卻拒絕攔查並加速逃逸。

昨晚10時35分，汐止警方接獲北市信義警分局通報，遭竊的協勤車已於台北市光復南路尋獲，但犯嫌已逃逸，經調閱現場監視器追查，隨後於通化街夜市內，尋獲偷車的許姓男子（39歲）也坦承犯行，但他患有思覺失調症並領有手冊，疑似只是一時好玩，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子一路從新北開到北市逛夜市遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子一路從新北開到北市逛夜市遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子一路從新北開到北市逛夜市遭逮。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子一路從新北開到北市逛夜市遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局橫科消防分隊隊員昨晚開協勤車協助處理救護案件，車停巷口遭竊，竊賊許姓男子一路從新北開到北市逛夜市遭逮。記者王長鼎／翻攝

汐止 監視器

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