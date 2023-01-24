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高雄八旬嬤初二搭客運回娘家 終點不下車司機想這辦法脫困

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄85歲錢姓阿嬤，年初二搭高雄客運回娘家，但車到了終點站，她卻直嚷嚷「後頭厝還沒到」，堅持不下車；司機見錢嬤疑迷途，直接將她載往派出所，警方問清名字後，通知家人，才知她小時候住岡山，目前住鳳山，春節住林園女兒家，因記憶錯亂所致。

大年初二為回娘家的日子，三民二警分局民族派出所當天上午11時許，卻迎來了一名高雄客運李姓司機，李男帶著85歲的錢姓阿嬤走進派出所後，對著他說，「來，回娘家了」，讓值班警員邱俊賢及備勤警員陳駿諺摸不著頭緒。

李男對警方表示，他開著林園往高雄線的高雄客運，阿嬤在林園區上車，車一路開到終點站，但阿嬤就是不下車，還氣憤地說「我後頭厝還沒到，不行下車」，他研判阿嬤可能迷路，才將她直接載到民族派出所求助。

警方細心了解過程後，查出錢姓阿嬤的身分，去電聯繫到她人在桃園的62歲的長子，長子接到警方通知也嚇一跳，後來輾轉聯繫另一名人在鳳山的55歲兒子到派出所。

在等待兒子前來期間，因正值午餐時間，警方熱情邀阿嬤一起用餐；錢的兒子趕到派出所後表示，母親是岡山人，在岡山長大，現在住鳳山區，過年期間到林園區和女兒同住過年。

錢嬤的兒子說，母親因年事已高，記性不太好，適逢初二回娘家，可能回憶起年輕在岡山的家，才會想從林園搭客運到岡山，所幸遇到好心的司機李男，將車開往派出所求助警方，感謝李男和警方幫忙，讓母子能順利團圓。

在等待兒子前來期間，因正值午餐時間，三民二警分局民族路派出所警方熱情邀錢姓阿嬤一起用餐。記者石秀華／翻攝
在等待兒子前來期間，因正值午餐時間，三民二警分局民族路派出所警方熱情邀錢姓阿嬤一起用餐。記者石秀華／翻攝
高雄85歲錢姓阿嬤，年初二搭高雄客運回娘家，但車到了終點站，堅持不下車，李姓司機（左）研判她迷路，將她載往三民二警分局民族路派出所求助。記者石秀華／翻攝
高雄85歲錢姓阿嬤，年初二搭高雄客運回娘家，但車到了終點站，堅持不下車，李姓司機（左）研判她迷路，將她載往三民二警分局民族路派出所求助。記者石秀華／翻攝
錢姓阿嬤和兒子團圓後，三民二警分局民族路派出所警方幫忙叫計程車讓母子倆搭車返家。記者石秀華／翻攝
錢姓阿嬤和兒子團圓後，三民二警分局民族路派出所警方幫忙叫計程車讓母子倆搭車返家。記者石秀華／翻攝

阿嬤 岡山 兒子

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