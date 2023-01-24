國光客運國道拋錨停路肩 慘被廂型車追撞3人送醫

國道一號北上7.9公里處稍早發生一起交通事故，一輛國光客運因車輛故障停在路肩，卻被一輛廂型車從後方追撞，箱型車駕駛與乘客、客運駕駛三人輕傷送醫。

35歲王姓男子今天下午5時許開車載著29歲許姓女子自國一北上，行經7.9K處時疑因未注意車前狀況，撞上因車輛故障停在路肩的49歲張姓司機所駕駛的國光客運，客運上並無載客，未有乘客受傷，但撞擊力道造成王男與許女受困車內。

警、消獲報後趕抵現場，將受困車內的王男與許女救出，王男疑似腿部骨折，許女則有多處擦挫傷，兩人經送醫後暫無大礙，張姓駕駛也因身體不適送醫無礙。