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影／澎湖白沙鄉廂型車撞歪路燈桿釀9傷 其中有2名男童

聯合報／ 記者石秀華林巧璉／高雄即時報導

澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，發生一起車禍意外，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，車上5男、4女受傷，其中有2名男童，傷者中有人左手骨折、有人身體擦挫傷，幸意識都清醒，分別由救護車送醫急救。

警消指出，該起車禍發生在今天下午4時7分許，一輛載有9人的廂型車，行經白沙鄉縣道203線赤崁段白沙分局前，突然失控衝到對向車道，撞斷路燈桿後，車子卡在燈座下方才停下。

當時箱型車上載有5男4女受困車中，消防局接獲民眾報案，立即出動白沙及西嶼分隊消防及救護車共4車7人前往搶救。

救護員將受困車中的傷者救出，其中有2名男童，所幸9人均意識清醒，有人臉部、身體、腳等處擦挫傷，有人左手骨折，經現場檢傷後，分別被送往三總及部澎醫治，詳細車禍原因由警方調查中。

澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，造成車上5男、4女受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，造成車上5男、4女受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，造成車上5男、4女受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，造成車上5男、4女受傷。記者石秀華／翻攝
澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，車上5男、4女受傷，其中有2名男童。記者石秀華／翻攝
澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，車上5男、4女受傷，其中有2名男童。記者石秀華／翻攝
一輛載著9人的廂型車今天下午行經澎湖縣白沙鄉203線赤崁段，發生車禍，2名男童受傷，救護員現場檢傷包紮。記者石秀華／翻攝
一輛載著9人的廂型車今天下午行經澎湖縣白沙鄉203線赤崁段，發生車禍，2名男童受傷，救護員現場檢傷包紮。記者石秀華／翻攝

車禍 救護車

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