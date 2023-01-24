影／澎湖白沙鄉廂型車撞歪路燈桿釀9傷 其中有2名男童

澎湖縣白沙鄉203線赤崁段今天下午4時7分許，發生一起車禍意外，一輛載著9人的廂型車，不明原因衝到對向車道，撞歪路燈桿停下，車上5男、4女受傷，其中有2名男童，傷者中有人左手骨折、有人身體擦挫傷，幸意識都清醒，分別由救護車送醫急救。

警消指出，該起車禍發生在今天下午4時7分許，一輛載有9人的廂型車，行經白沙鄉縣道203線赤崁段白沙分局前，突然失控衝到對向車道，撞斷路燈桿後，車子卡在燈座下方才停下。

當時箱型車上載有5男4女受困車中，消防局接獲民眾報案，立即出動白沙及西嶼分隊消防及救護車共4車7人前往搶救。