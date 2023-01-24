過年旅遊下山如鬼打牆迷航受困山區 報警救援助脫困

徐姓男子一家四口過年到台東旅遊，駕車到山區用餐，下山時導航失靈、在山區繞一個多小時，汽油即將用盡，卻有如鬼打牆無法下山，向警方求助，警方找到徐等受困偏僻產業道路，透過同行義警協助、找到適當下坡轉折點，終於順利脫困下山。

住彰化徐男一家人過年到台東旅遊，年初一傍晚到台東卑南利嘉山區用餐，下山時不明原因被導航帶錯路，本來應該左轉下山，徐男駕車右轉後一路往山上開，被導航指引從另一條路下山，加上徐男不熟悉山路，在山區迷航。

利嘉派出所長方裕翔表示，年初一晚上9時許接到報案電話，和執勤義消共同上山尋找徐男一家人，經過多次電話聯繫，才發現其受困非常偏僻山區產業道路上，因為車子底盤低，無法通過下山突出轉折點，若倒車回轉不僅危險、車子所剩油料可能也無法下山。

「車旁就是懸崖、超危險！」方裕翔說，所幸同行義警走過該條路，知道轉彎的訣竅，協助徐姓駕駛通過突出轉折點，避免輪胎騰空、跌落懸崖，經過眾人努力，終於幫助徐男一家人順利下山。