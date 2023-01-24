快訊

一家三口偕友出遊悲劇！21歲爸開車突自撞電桿身亡 6月幼兒重傷昏迷

蔡總統高雄發福袋遇陳抗 他話沒說完被架離：只是想跟總統要個說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年旅遊下山如鬼打牆迷航受困山區 報警救援助脫困

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

徐姓男子一家四口過年到台東旅遊，駕車到山區用餐，下山時導航失靈、在山區繞一個多小時，汽油即將用盡，卻有如鬼打牆無法下山，向警方求助，警方找到徐等受困偏僻產業道路，透過同行義警協助、找到適當下坡轉折點，終於順利脫困下山。

住彰化徐男一家人過年到台東旅遊，年初一傍晚到台東卑南利嘉山區用餐，下山時不明原因被導航帶錯路，本來應該左轉下山，徐男駕車右轉後一路往山上開，被導航指引從另一條路下山，加上徐男不熟悉山路，在山區迷航

利嘉派出所長方裕翔表示，年初一晚上9時許接到報案電話，和執勤義消共同上山尋找徐男一家人，經過多次電話聯繫，才發現其受困非常偏僻山區產業道路上，因為車子底盤低，無法通過下山突出轉折點，若倒車回轉不僅危險、車子所剩油料可能也無法下山。

「車旁就是懸崖、超危險！」方裕翔說，所幸同行義警走過該條路，知道轉彎的訣竅，協助徐姓駕駛通過突出轉折點，避免輪胎騰空、跌落懸崖，經過眾人努力，終於幫助徐男一家人順利下山。

台東分局建議，民眾到台東旅遊、進山區用餐，出發前一定要記得先確認油箱油料充足，若要走不熟悉山路，不可完全迷信導航，因為導航道路雖然最近、但可能是崎嶇產業道路，最好先問當地人、確認路況後再出發。

徐男一家四口山區迷航，受困台東利嘉山區。記者卜敏正／翻攝
徐男一家四口山區迷航，受困台東利嘉山區。記者卜敏正／翻攝
徐男一家四口山區迷航，受困台東利嘉山區。記者卜敏正／翻攝
徐男一家四口山區迷航，受困台東利嘉山區。記者卜敏正／翻攝

台東 迷航

延伸閱讀

當債務保證人慘遭友背叛…21歲男被強押討債 警半小時內救人

山區迷航驚魂記⋯一家四口台東旅遊導航失靈 警方、民防人員出動救援

過年親近山林通訊無礙 數位部公開山區通訊熱點

走春要多穿點！明起氣溫跳水下探4度 未來一周天氣概況出爐

相關新聞

新春年遊半夜回家自撞電線桿 父死6個月幼兒昏迷

台中市陳姓男子過年駕車載妻小和兩名朋友，偕同友人各開一輛車到彰化縣漢寶濕地遊玩，昨天凌晨返家途中經過美港公路與中華路95...

台中路樹疑被風吹倒壓到騎士又有機車撞上 三人受傷送醫

台中市強風，今天中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有3人受傷送醫，倒...

小年夜他廟宇半跪半爬虔誠拜拜？竟為這檔事 下場曝光

高雄鳳山區一家宗祠廟，小年夜遭竊賊偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂內半跪半...

過年旅遊下山如鬼打牆迷航受困山區 報警救援助脫困

徐姓男子一家四口過年到台東旅遊，駕車到山區用餐，下山時導航失靈、在山區繞一個多小時，汽油即將用盡，卻有如鬼打牆無法下山，...

防宿醉、酒後駕車 北市警春節加強打擊犯「醉」

農曆春節連續假期，民眾過節歡聚時有飲酒助興或進補的飲食，為防制酒後駕車，北市警察局規劃1月至3月執行「取締酒後駕車大執法...

台中市公益路建築鷹架被強風吹落 警到場封路管制

台中地區昨晚即強風不斷，台中市公益路與大英路口，一處建築工地高處鷹架疑被強風吹落，幸未壓到人，警方獲報派員警到場封路，管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。