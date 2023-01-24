快訊

搶票預備備！台鐵228連假車票 1月27日0時開放訂票

一家三口偕友出遊悲劇！21歲爸開車突自撞電桿身亡 6月幼兒重傷昏迷

論文門蔡總統下令全黨救林智堅 游盈隆揭未公開民調：逾6成民眾反對

國1頭屋火燒車楊姓司機遺孤 王惠美大力擁抱給愛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

大年初一（1月22日）清晨國道1號苗栗頭屋路段發生6車連環追撞，造成其中統聯客運火燒車，楊姓司機拯救全車乘客，不幸英勇殉職，今天彰化縣長王惠美前往探視楊姓男子的遺屬，他的13歲女兒正在守靈，不發一語只是哭泣，情景令人鼻酸。

楊姓司機家住彰化市，平日與75歲母親和13歲女兒同住，他身故後，家人歡喜過新年卻接獲噩耗，悲痛萬分。王惠美了第一時間指派社會處前往楊家關懷，今天和社會處長王蘭心、社工督導、教育處督學等人一起到彰化市立殯儀館天梵會館慰問家屬並送上慰問金。

王惠美一見到楊姓司機的女兒，把她擁入懷中和鼓勵她，未來的路還很長，一定要堅強面對眼前遭遇的困境，日後如有任何需要協助，可透過學校或自行向縣政府提供，縣府團隊必會盡全力協助，楊姓女童以淚代言，由在場一名親友感謝縣府和社會大眾的關心即不願再多說。

彰化縣長王惠美到彰化市立殯儀館探望統聯楊姓司機的遺孤，把她擁入懷中安慰一定要堅強。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美到彰化市立殯儀館探望統聯楊姓司機的遺孤，把她擁入懷中安慰一定要堅強。圖／縣府提供

王惠美 統聯

延伸閱讀

「花在彰化」今開幕 推出限量農遊體驗、親子野餐活動

鹿港年味濃！四季紅活動展開、玻璃廟可祈求福氣龜

警消春節不打烊 王惠美慰問打氣、王金平郭台銘送紅包

張國雄接任彰化縣警察局長 王惠美4年換5位

相關新聞

消防宣導有在聽 他遇火災濃煙關門待救逃過一劫

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家今天清晨發生火災，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙，火災不到...

影／台中烏日住宅大火 男屋主未逃出屋內被燒死

台中市烏日區今天凌晨發生民宅大火，消防隊員到場搶救，男屋主被燒死屋內，未送醫，起火原因由消防局調查中。

國1頭屋火燒車楊姓司機遺孤 王惠美大力擁抱給愛

大年初一（1月22日）清晨國道1號苗栗頭屋路段發生6車連環追撞，造成其中統聯客運火燒車，楊姓司機拯救全車乘客，不幸英勇殉...

新春年遊半夜回家自撞電線桿 父死6個月幼兒昏迷

台中市陳姓男子過年駕車載妻小和兩名朋友，偕同友人各開一輛車到彰化縣漢寶濕地遊玩，昨天凌晨返家途中經過美港公路與中華路95...

台中路樹疑被風吹倒壓到騎士又有機車撞上 三人受傷送醫

台中市強風，今天中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有3人受傷送醫，倒...

防宿醉、酒後駕車 北市警春節加強打擊犯「醉」

農曆春節連續假期，民眾過節歡聚時有飲酒助興或進補的飲食，為防制酒後駕車，北市警察局規劃1月至3月執行「取締酒後駕車大執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。