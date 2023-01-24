國1頭屋火燒車楊姓司機遺孤 王惠美大力擁抱給愛

大年初一（1月22日）清晨國道1號苗栗頭屋路段發生6車連環追撞，造成其中統聯客運火燒車，楊姓司機拯救全車乘客，不幸英勇殉職，今天彰化縣長王惠美前往探視楊姓男子的遺屬，他的13歲女兒正在守靈，不發一語只是哭泣，情景令人鼻酸。

楊姓司機家住彰化市，平日與75歲母親和13歲女兒同住，他身故後，家人歡喜過新年卻接獲噩耗，悲痛萬分。王惠美了第一時間指派社會處前往楊家關懷，今天和社會處長王蘭心、社工督導、教育處督學等人一起到彰化市立殯儀館天梵會館慰問家屬並送上慰問金。