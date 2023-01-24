影／過年沒人陪 基隆4旬男子燒成焦屍
基隆市七堵區大德路今日凌晨發生火警，警消抵達現場撲滅火勢後，發現屋內有一名年約4旬男子已被燒成焦屍，警方呼籲若遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題。
今天凌晨0時許基隆大德路發生火警，警方獲報到場時已經全面燃燒，經消防局於1時許撲滅火勢後，消防人員在屋內二樓房間發現一名林姓39歲男屋主明顯死亡未送醫，發生火警原因正由消防局火調科鑑識人員調查釐清中，報由基隆地檢署辦理相驗。
鑑識人員回報現場為RC3樓建築物，2樓起火燃燒，燃燒面積約30坪，起火原因及損失待查。警方呼籲，若遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，若身旁親友或自己也有雷同情況，可以撥打安心(防自殺)專線1995專線尋求諮詢。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言