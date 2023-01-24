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影／過年沒人陪 基隆4旬男子燒成焦屍

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

基隆市七堵區大德路今日凌晨發生火警，警消抵達現場撲滅火勢後，發現屋內有一名年約4旬男子已被燒成焦屍，警方呼籲若遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題。

今天凌晨0時許基隆大德路發生火警，警方獲報到場時已經全面燃燒，經消防局於1時許撲滅火勢後，消防人員在屋內二樓房間發現一名林姓39歲男屋主明顯死亡未送醫，發生火警原因正由消防局火調科鑑識人員調查釐清中，報由基隆地檢署辦理相驗。

鑑識人員回報現場為RC3樓建築物，2樓起火燃燒，燃燒面積約30坪，起火原因及損失待查。警方呼籲，若遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，若身旁親友或自己也有雷同情況，可以撥打安心(防自殺)專線1995專線尋求諮詢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

消防人員在屋內二樓房間發現一名林姓39歲男屋主明顯死亡未送醫。圖／警方提供
消防人員在屋內二樓房間發現一名林姓39歲男屋主明顯死亡未送醫。圖／警方提供
基隆市七堵區大德路今日凌晨發生火警。圖／警方提供
基隆市七堵區大德路今日凌晨發生火警。圖／警方提供

基隆

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