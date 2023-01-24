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一家三口偕友出遊悲劇！21歲爸開車突自撞電桿身亡 6月幼兒重傷昏迷

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新春年遊半夜回家自撞電線桿 父死6個月幼兒昏迷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市陳姓男子過年駕車載妻小和兩名朋友，偕同友人各開一輛車到彰化縣漢寶濕地遊玩，昨天凌晨返家途中經過美港公路與中華路958巷口，排在中間第二輛車的陳男不知何故自撞電線桿，陳男當場失去呼吸心跳，送醫不治，六個月大歲幼兒送彰化基督教醫院急救，迄今昏迷，同車1名親友也意識不清，仍住院治療。

警方初步調查，陳男（21歲）和友人大年初一各自開車到彰化縣漢寶濕地遊玩，玩到半夜回家，往西往東開車路過伸港鄉的美港公路和嘉二路口時，陳男的車忽然自撞路邊電線桿，疑似未減速的狀況下衝撞造成車頭全毀並呈凹字形，跟著陳男車子前後的友人都驚嚇不已，連忙路邊臨停，先救出車內陳姓幼兒，陳妻（20歲）、張姓友人（21歲）、賴姓友人（20歲）意識不清，另外兩車友人不敢搬動。

救消人員據報後4分鐘內趕到，動用破壞器材救出夾在變形駕駛座的陳男和副駕駛座的陳妻，陳男已無呼吸心跳，陳妻和後座張男、賴男意識模糊，陳男及幼兒送彰基急救但不治，幼兒顱內嚴重出血昏迷。陳妻左大腿骨折、後座的賴男和張男也多處挫傷都送彰濱秀傳救治，陳妻和賴男。張男先後恢復意識，住院治療。

據了解，陳妻和同行友人都表示，事發當時大家都睡著，不知為何車子自撞路邊電線桿。跟著陳男車子的後車友人也表示，3輛車同行一直線向前行駛，陳男的車子忽然偏右自撞路邊電線桿，令人吃驚。

警方表示，經抽血和實施酒測，3名駕駛人均無酒駕情形，跟著陳男車子的後車沒行車紀錄器影像，無法提供車禍發生畫面，初步懷疑與疲勞駕駛有關，但真正肇事原因有待進一步調查。

陳男車子自撞造成擋風玻璃碎裂。圖／民眾提供
陳男車子自撞造成擋風玻璃碎裂。圖／民眾提供
陳男車子自撞力道大，駕駛座幾乎全毀。圖／民眾提供
陳男車子自撞力道大，駕駛座幾乎全毀。圖／民眾提供
陳男車子自撞路邊電線桿，駕駛座的前座設備幾乎全毀。圖／民眾提供
陳男車子自撞路邊電線桿，駕駛座的前座設備幾乎全毀。圖／民眾提供
陳男車子偏右，車頭嚴重毀損。圖／民眾提供
陳男車子偏右，車頭嚴重毀損。圖／民眾提供
陳男車子自撞力道大，方向盤撞至掉下。圖／民眾提供
陳男車子自撞力道大，方向盤撞至掉下。圖／民眾提供
陳男車子偏右自撞，車頭凹陷幾乎「包」住電線桿。圖／民眾提供
陳男車子偏右自撞，車頭凹陷幾乎「包」住電線桿。圖／民眾提供

車禍 台中市

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