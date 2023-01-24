台中路樹疑被風吹倒壓到騎士又有機車撞上 三人受傷送醫
台中市強風，今天中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有3人受傷送醫，倒樹占滿道路，事故原因由警方和台中市府調查中，台中市府建設局立即派人到場查看，並檢查樹況是否有問題，或是強風造成。
台中市消防局今天下午2點53分獲報，中市北屯區崇德路有人受傷需救護，派遣大誠、北屯分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員11名，由大誠分隊小隊長羅榮杰帶隊前往搶救。
現場路樹倒塌道路，壓到機車2輛機車、3人受傷，其中2名自行脫困，另1名由救助人員搬移樹木並救出，載送1男1女均年約20多歲輕傷民眾到中國附醫治療，另載送1男30歲、下巴擦傷前往中國附醫，現場後續交由警察局處置。
今天上午11點46分，台中市南屯區公益路、大英路口一處工地鷹架也疑被強風吹倒，第四警分局大墩所所長到場了解狀況，研判上述地址建案因強風吹襲而傾斜，所長率4名員警到場雙向封閉禁止人車通行，並拉起封鎖線，以避免行經人、車危險，並於路口管制及指揮疏導車流，以為交安。
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