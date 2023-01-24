台中路樹疑被風吹倒壓到騎士又有機車撞上 三人受傷送醫

台中市強風，今天中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有3人受傷送醫，倒樹占滿道路，事故原因由警方和台中市府調查中，台中市府建設局立即派人到場查看，並檢查樹況是否有問題，或是強風造成。

台中市消防局今天下午2點53分獲報，中市北屯區崇德路有人受傷需救護，派遣大誠、北屯分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員11名，由大誠分隊小隊長羅榮杰帶隊前往搶救。

現場路樹倒塌道路，壓到機車2輛機車、3人受傷，其中2名自行脫困，另1名由救助人員搬移樹木並救出，載送1男1女均年約20多歲輕傷民眾到中國附醫治療，另載送1男30歲、下巴擦傷前往中國附醫，現場後續交由警察局處置。