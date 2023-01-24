防宿醉、酒後駕車 北市警春節加強打擊犯「醉」
農曆春節連續假期，民眾過節歡聚時有飲酒助興或進補的飲食，為防制酒後駕車，北市警察局規劃1月至3月執行「取締酒後駕車大執法」專案，將針對酒後駕車加強執法，春節期間強化酒駕防制工作，於易發生酒駕時段、路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，尤其「宿醉酒駕」有上升趨勢。
北市警察局分析去年取締酒駕時段，以午夜0時至清晨6時占40.2%最高、清晨6時至中午12時占29.6%次之。
北市警局指出，「宿醉酒駕」有增加趨勢，民眾普遍已有喝酒不開車之正確觀念，民眾如因參與飲宴場合而喝酒助興、食用含有酒精成份食品等，或飲酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，且存在相當事故風險。
警察局表示，民眾若有移動需求，除搭乘大眾運輸交通工具外，亦可多加使用指定駕駛、代客叫計程車及酒後代駕等服務，避免酒後駕車的情況發生。
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