防宿醉、酒後駕車 北市警春節加強打擊犯「醉」

農曆春節連續假期，民眾過節歡聚時有飲酒助興或進補的飲食，為防制酒後駕車，北市警察局規劃1月至3月執行「取締酒後駕車大執法」專案，將針對酒後駕車加強執法，春節期間強化酒駕防制工作，於易發生酒駕時段、路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，尤其「宿醉酒駕」有上升趨勢。

北市警察局分析去年取締酒駕時段，以午夜0時至清晨6時占40.2%最高、清晨6時至中午12時占29.6%次之。

北市警局指出，「宿醉酒駕」有增加趨勢，民眾普遍已有喝酒不開車之正確觀念，民眾如因參與飲宴場合而喝酒助興、食用含有酒精成份食品等，或飲酒隔日之宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，且存在相當事故風險。